Происшествия

37 минут назад

Похититель и убийца обидчика его ребенка выслушает приговор

6 497
#убийство
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Похититель и убийца обидчика его ребенка выслушает приговор

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека).

Следствием установлено, что днем 26 июня 2017 года обвиняемый, узнав от бывшей супруги о противоправных действиях соседа в отношении их малолетнего сына, приехал для выяснения с ним отношений. Подозревая его в сексуальных домогательствах, обвиняемый насильно затолкал соседа в свой автомобиль и отвез его в заброшенный домик, расположенный на территории садоводческого товарищества «Венера». Пользуясь своим физическим превосходством, он связал пленнику руки и ноги, тем самым лишив его возможности передвигаться, рот закрыл тряпкой и нанес несколько ударов по голове. Причем делал он это на глазах двух сыновей, заставляя пленника просить у них прощение за свои действия. После чего, проводив детей в машину, он вернулся в домик и затянул на шее обидчика автомобильный матерчатый трос, при этом потерпевший скончался от удушения. Оставив его в заброшенном домике и рассчитывая на то, что его не обнаружат, с места преступления скрылся.

Спустя несколько дней после убийства, тело потерпевшего обнаружили садоводы и заявили в правоохранительные органы. Обвиняемый был установлен и заключен под стражу. Согласно выводам экспертов, в момент преступления он в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. При проведении первоначальных следственных действий вину признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия. Это может быть учтено судом, как смягчающее обстоятельство, при назначении ему наказания.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.


6 497
#убийство
1

Комментарии (6)

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Ольга

3 минуты назад
Не было там никаких противоправных действий.Мы соседи и на суде это говорили! Убийца,убил слабого и больного человека.Нашёл на ком вымещать злобу свою.
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Север

5 минут назад
Одним педофилом меньше стало. Хоть не успел делов натворить.
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Да уж...

8 минут назад
Пожизненное этому ублюдку! И никаких смягчающих!
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Нонка

12 минут назад
Да упырь папашка то -при детях сотворил макруху -пожизненное звероящуру а детей другой Гаврила воспитает
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-----_-----

17 минут назад
а может усопший и не * пацана,это же были только подозрения?
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ну и

30 минут назад
Дебил,слов нет.Кто детям помогать будет теперь?
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