Похититель и убийца обидчика его ребенка выслушает приговор

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека).

Следствием установлено, что днем 26 июня 2017 года обвиняемый, узнав от бывшей супруги о противоправных действиях соседа в отношении их малолетнего сына, приехал для выяснения с ним отношений. Подозревая его в сексуальных домогательствах, обвиняемый насильно затолкал соседа в свой автомобиль и отвез его в заброшенный домик, расположенный на территории садоводческого товарищества «Венера». Пользуясь своим физическим превосходством, он связал пленнику руки и ноги, тем самым лишив его возможности передвигаться, рот закрыл тряпкой и нанес несколько ударов по голове. Причем делал он это на глазах двух сыновей, заставляя пленника просить у них прощение за свои действия. После чего, проводив детей в машину, он вернулся в домик и затянул на шее обидчика автомобильный матерчатый трос, при этом потерпевший скончался от удушения. Оставив его в заброшенном домике и рассчитывая на то, что его не обнаружат, с места преступления скрылся.

Спустя несколько дней после убийства, тело потерпевшего обнаружили садоводы и заявили в правоохранительные органы. Обвиняемый был установлен и заключен под стражу. Согласно выводам экспертов, в момент преступления он в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. При проведении первоначальных следственных действий вину признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, подтвердив их в ходе проверки на месте происшествия. Это может быть учтено судом, как смягчающее обстоятельство, при назначении ему наказания.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.