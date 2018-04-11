В мире

сегодня, 11:23

СМИ сообщили об отказе Мэй от предложения Трампа нанести удар по Сирии‍

187
#Мэй #Британия #Трамп #США #Сирия
СМИ сообщили об отказе Мэй от предложения Трампа нанести удар по Сирии‍

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ответила отказом на предложение президента США Дональда Трампа совместно нанести удар по Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США Дональду Трампу в нанесении совместного удара по Сирии, - сообщает газета The Times.

Сообщается, что разговор между лидерами стран состоялся во вторник, 10 апреля. По данным издания, Трамп предложил Мэй нанести совместный военный удар по войскам действующего президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в ответ на предполагаемое использование химического оружия в сирийском городе Дума. Премьер ответила Трампу отказом: по ее мнению, сторонам необходимо дождаться доказательств химатаки в Сирии.

Также отмечается, что на решение Мэй могла повлиять скорая отправка экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию — они будут расследовать инцидент в Думе.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также не был принят. Также Совбез не принял проект российской резолюции в поддержку миссии ОЗХО в Сирии, - пишет Газета.ru.
187
#Мэй #Британия #Трамп #США #Сирия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии
#США #Сирия
2
Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии

вчера, 13:03

В мире
Директор больницы подтвердила выписку Юлии Скрипаль
#Дело Скрипаля
Директор больницы подтвердила выписку Юлии Скрипаль

вчера, 12:27

В мире
СМИ сообщили о сближении российских ВКС с эсминцем США у берегов Сирии‍
#США #Сирия #Россия
СМИ сообщили о сближении российских ВКС с эсминцем США у берегов Сирии‍

вчера, 11:11

В мире
СМИ сообщили об эвакуации Юлии Скрипаль в «безопасное место»‍
#Дело Скрипаля
СМИ сообщили об эвакуации Юлии Скрипаль в «безопасное место»‍

вчера, 11:06

В мире
Китай намерен снизить пошлины на ввозимые товары‍
Китай намерен снизить пошлины на ввозимые товары‍

вчера, 08:59

В мире
В США школьный автобус врезался в пролет эстакады
В США школьный автобус врезался в пролет эстакады

09.04.2018 16:03

В мире