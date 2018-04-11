Общество
сегодня, 11:22
Проблемы Липецка предлагают собирать в одном приложении
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Так можно оперативно решать вопросы благоустройства.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Артем Клюкойть считает, что Липецку уже пара жить в XXI веке и запустить мобильное приложение для обсуждения вопросов благоустройства города. Артем уверен, что так все проблемы – от убитых дорог до нарушения ПДД – можно будет решать эффективнее и скорее.
- Для эффективного и оперативного реагирования городских служб предлагаю создать приложение (либо оснастить данной функцией имеющиеся, например, «Открытый Липецк»), которое позволяло бы жителям города фиксировать проблемные участки (разрушенное дорожное полотно, ненадлежащее состояние дворов, тротуаров, прорывы канализаций и т.п., ненадлежащее выполнение ответственным службами своих обязанностей). Данное приложение необходимо снабдить функцией геолокации и возможностью оставлять комментарии. Возможно, обсудить вопрос о функции оценки качества проведенных работ по устранению нарушения. Сюда же можно включить вопросы нарушения правил ПДД, парковки во дворах, на тротуарах и массу других вопросов, - считает автор. - Положительный эффект: налаживается максимально плотное взаимодействие населения и городских служб, минимальной становится проблема бумажной волокиты, повышается ответственность городских служб за результаты своей работы, достигается максимальная оперативность в получении информации, требующей вмешательства. Просматривая статистику, органы администрации максимально быстро и объективно могут составить представление о качестве работы гор. служб, управляющих компаний, проблемных зонах города.
Предложение о мобильном приложении для Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 10 мая. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 голосов, то ее обсудят в мэрии Липецка.
- Для эффективного и оперативного реагирования городских служб предлагаю создать приложение (либо оснастить данной функцией имеющиеся, например, «Открытый Липецк»), которое позволяло бы жителям города фиксировать проблемные участки (разрушенное дорожное полотно, ненадлежащее состояние дворов, тротуаров, прорывы канализаций и т.п., ненадлежащее выполнение ответственным службами своих обязанностей). Данное приложение необходимо снабдить функцией геолокации и возможностью оставлять комментарии. Возможно, обсудить вопрос о функции оценки качества проведенных работ по устранению нарушения. Сюда же можно включить вопросы нарушения правил ПДД, парковки во дворах, на тротуарах и массу других вопросов, - считает автор. - Положительный эффект: налаживается максимально плотное взаимодействие населения и городских служб, минимальной становится проблема бумажной волокиты, повышается ответственность городских служб за результаты своей работы, достигается максимальная оперативность в получении информации, требующей вмешательства. Просматривая статистику, органы администрации максимально быстро и объективно могут составить представление о качестве работы гор. служб, управляющих компаний, проблемных зонах города.
Предложение о мобильном приложении для Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 10 мая. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 голосов, то ее обсудят в мэрии Липецка.
1 328
прол