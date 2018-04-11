После крушения вертолета в Хабаровске объявлен траур

Представитель авиакомпании "Восток" отметил, что вертолет, разбившийся в Хабаровске, был не новым, но технически исправным — его проверяли накануне полета. Уже известно при этом, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 эксплуатируется с 1987 года.





Информация о том, что в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании "Восток" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю в среду в 11.30 (4.30 мск). Уточнялось, что здания и сооружения не пострадали, а на месте были организованы поисковые работы.



Представитель авиакомпании "Восток", которой принадлежал вертолет, сообщил



По одной из версий, вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" перед падением в Хабаровске мог зацепиться за матчу антенного поля, сообщают специалисты, работающие на месте крушения.



"Предварительная информация - что за мачту зацепился. Проводили тренировочный полет... Скорее всего, низкая облачность", - сказал журналистам инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Игорь Вербулес.



По его словам, на борту было шесть сотрудников авиакомпании - четыре командира, борт-механик и второй пилот.



В свою очередь местные метеорологи сообщили о плохих погодных условиях в районе, где разбился вертолет Ми-8. "В момент аварии в районе крушения наблюдался снег с дождем, видимость была в пределах 3-3,5 км. Высота облачности - 100-150 метров. Ветер северо-восточный 6-8 м/с", - сказал



По данным дальневосточного управления Росавиации, в парке "Востока" 16 вертолетов Ми-8 и один Eurocopter AS350. Созданная в 1945 году авиакомпания выполняет регулярные рейсы в северные и труднодоступные районы Хабаровского края, принимает участие в реализации проектов строительства нефте- и газопроводов, в том числе на шельфе Сахалина, регулярно выполняет полеты по заказам регионального центра медицины катастроф, избиркома Хабаровского края, геологоразведочных и экологических проектов и лесной охраны, услугами авиакомпании пользуются члены правительства Хабаровского края, президентский полпред на Дальнем Востоке и другие высокопоставленные лица, сообщается на ее сайте.



Потерпевший крушение в Хабаровске вертолет Ми-8 был собран на Казанском вертолётном заводе более 30 лет назад, но предприятие не отслеживало эксплуатацию машины и не обслуживало её, - сообщил источник в авиаотрасли.



Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток", выполнявший учебно-тренировочный полет, разбился в среду около 11:00 по местному времени на пустыре в районе антенного поля по улице Выборгской в Хабаровске. Погибли все шесть членов экипажа, находившиеся на борту.



Следствие рассматривает три версии случившегося: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Все шесть членов экипажа погибли в результате крушения в Хабаровске вертолета Ми-8, четверг в Хабаровском крае объявлен днем траура.Информация о том, что в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании "Восток" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю в среду в 11.30 (4.30 мск). Уточнялось, что здания и сооружения не пострадали, а на месте были организованы поисковые работы.Представитель авиакомпании "Восток", которой принадлежал вертолет, сообщил РИА-Новости , что все руководство выехало на место крушения. При этом в приемной "Востока" не смогли уточнить обстоятельства аварии и число жертв. Позже представитель авиакомпании сообщил агентству, что упавший в Хабаровске вертолет был не новым, но проверялся перед полетом, никаких неисправностей замечено не было. По его словам, сейчас в авиакомпании идет внутренняя проверка, пока нет какой-то конкретной версии крушения вертолета.По одной из версий, вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" перед падением в Хабаровске мог зацепиться за матчу антенного поля, сообщают специалисты, работающие на месте крушения."Предварительная информация - что за мачту зацепился. Проводили тренировочный полет... Скорее всего, низкая облачность", - сказал журналистам инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Игорь Вербулес.По его словам, на борту было шесть сотрудников авиакомпании - четыре командира, борт-механик и второй пилот.В свою очередь местные метеорологи сообщили о плохих погодных условиях в районе, где разбился вертолет Ми-8. "В момент аварии в районе крушения наблюдался снег с дождем, видимость была в пределах 3-3,5 км. Высота облачности - 100-150 метров. Ветер северо-восточный 6-8 м/с", - сказал "Интерфаксу" представитель хабаровского гидрометеоцентра.По данным дальневосточного управления Росавиации, в парке "Востока" 16 вертолетов Ми-8 и один Eurocopter AS350. Созданная в 1945 году авиакомпания выполняет регулярные рейсы в северные и труднодоступные районы Хабаровского края, принимает участие в реализации проектов строительства нефте- и газопроводов, в том числе на шельфе Сахалина, регулярно выполняет полеты по заказам регионального центра медицины катастроф, избиркома Хабаровского края, геологоразведочных и экологических проектов и лесной охраны, услугами авиакомпании пользуются члены правительства Хабаровского края, президентский полпред на Дальнем Востоке и другие высокопоставленные лица, сообщается на ее сайте.Потерпевший крушение в Хабаровске вертолет Ми-8 был собран на Казанском вертолётном заводе более 30 лет назад, но предприятие не отслеживало эксплуатацию машины и не обслуживало её, - сообщил источник в авиаотрасли.Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток", выполнявший учебно-тренировочный полет, разбился в среду около 11:00 по местному времени на пустыре в районе антенного поля по улице Выборгской в Хабаровске. Погибли все шесть членов экипажа, находившиеся на борту.Следствие рассматривает три версии случившегося: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).