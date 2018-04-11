сегодня, 11:06
Евро превысил 80 рублей
Курс евро на открытии торгов на Московской бирже сегодня превысил психологическую отметку в 80 рублей. Последний раз европейская валюта пересекала эту отметку в марте 2016 года. За доллар дают уже почти 65 рублей.
Доллар также подрос. По отношению к рублю он поднялся на 1 рубль 74 копейки, превысив отметку в 64 рубля. Последний раз такие вершины он покорял 5 декабря 2016 года.
Напомним, что вчера Банк России установил официальный курс доллара в 62,37 рубля. Это на 3,79 рубля выше предыдущего показателя. Стоимость евро повышена на 4,92 рубля.
Официальный курс ЦБ РФ, установленный вчера за евро - 76,85 рубля.
Глава Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин ранее заявил, что падение рубля пойдет на пользу многим российским компаниям и некоторым секторам экономики, - пишут "Известия".