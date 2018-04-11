Культура

сегодня, 11:06

В Липецке обсудят национальный менталитет

15 339
#наука #конференция
В Липецке обсудят национальный менталитет

Вуз примет научную конференцию.

VIII международная научно-практическая конференция «Запад и Восток в диалоге культур» состоится в Липецке 16-18 апреля. Организатором встречи выступили институт филологии и кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

В рамках встречи ученых будут обсуждены темы типов культур и их взаимовлияние, актуальные проблемы регионоведения, национальный менталитет и язык, культурологические аспекты исследования языков, Россию в западно-восточных контактах, западно-восточные отражения (русские глазами иностранцев, иностранцы глазами русских), Восток и Запад во взаимодействии педагогических идей, традиции и инновации в сфере преподавания языков и культур. Программа конференции включает пленарное заседание, работу в секциях, «круглые столы» и научные дискуссии.


Участниками конференции станут учёные, преподаватели, аспиранты, соискатели и студенты вузов, а также специалисты в области исследования европейских и восточных языков, культуры и искусства. Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.
15 339
#наука #конференция

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ожегоф

3 минуты назад
когда используется в место и так просто-о чем тут говорить.
ответить

не гони,

13 минут назад
Ожегоф, в любом языке есть свои сокращения,обороты, жаргонизмы.ничего плохого в разговорном языке нет.
ответить

А что тут обсуждать?

16 минут назад
Национальный менталитет наглядно и доступно показан в сказках.Почитай русские сказки ,и все поймешь.
ответить

Ожегоф

26 минут назад
молочка. как то так .единственно. по ходу. как бы помидорка..----образчики корявой речи представителей местных племен колхозанов
ответить

все просто,чего обсуждать?

28 минут назад
Дают-бери, бьют-беги
ответить

гостья

35 минут назад
какой менталитет? если у нас кругом флэшмобы и снэки?
ответить

нация? НЕТ!

38 минут назад
быдло с рабским менталитетом
ответить

Конференциии проводят

55 минут назад
Рубль падает дороги рассупались цены выросли зарплата копейки
ответить

лгпу это необоснованно дорогой чушок уровень

сегодня, 11:36
ПТУ одни взятки знаний ноль, поэтому все выпускники бегут из бычеграда
ответить

и про нас..

сегодня, 11:28
. Aкaдeмик Павлов: "Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами". 1932 год.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области пройдет парад невест
#праздник #гулянья
5
В Липецкой области пройдет парад невест

вчера, 12:49

Культура
На Красную горку пройдёт Пасхальный концерт
#Пасха #фестиваль
12
На Красную горку пройдёт Пасхальный концерт

09.04.2018 18:14

Культура
100-летие липецкой авиации начнут отмечать в День космонавтики
#Липецкий авиацентр
100-летие липецкой авиации начнут отмечать в День космонавтики

09.04.2018 17:52

Культура
Липецкие коллективы смогут претендовать на новое звание
#творчество
2
Липецкие коллективы смогут претендовать на новое звание

09.04.2018 15:47

Культура
Конкурс юных исполнителей объединил около 500 талантов
#музыка
2
Конкурс юных исполнителей объединил около 500 талантов

09.04.2018 14:02

Культура
Валерий Гергиев привёз в Липецк инструменты-шедевры
#фестиваль
3
Валерий Гергиев привёз в Липецк инструменты-шедевры

09.04.2018 13:50

Культура