В Липецке обсудят национальный менталитет

Вуз примет научную конференцию.

VIII международная научно-практическая конференция «Запад и Восток в диалоге культур» состоится в Липецке 16-18 апреля. Организатором встречи выступили институт филологии и кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.



В рамках встречи ученых будут обсуждены темы типов культур и их взаимовлияние, актуальные проблемы регионоведения, национальный менталитет и язык, культурологические аспекты исследования языков, Россию в западно-восточных контактах, западно-восточные отражения (русские глазами иностранцев, иностранцы глазами русских), Восток и Запад во взаимодействии педагогических идей, традиции и инновации в сфере преподавания языков и культур. Программа конференции включает пленарное заседание, работу в секциях, «круглые столы» и научные дискуссии.





Участниками конференции станут учёные, преподаватели, аспиранты, соискатели и студенты вузов, а также специалисты в области исследования европейских и восточных языков, культуры и искусства. Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.