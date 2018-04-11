Культура
сегодня, 11:06
В Липецке обсудят национальный менталитет
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Вуз примет научную конференцию.
VIII международная научно-практическая конференция «Запад и Восток в диалоге культур» состоится в Липецке 16-18 апреля. Организатором встречи выступили институт филологии и кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.
В рамках встречи ученых будут обсуждены темы типов культур и их взаимовлияние, актуальные проблемы регионоведения, национальный менталитет и язык, культурологические аспекты исследования языков, Россию в западно-восточных контактах, западно-восточные отражения (русские глазами иностранцев, иностранцы глазами русских), Восток и Запад во взаимодействии педагогических идей, традиции и инновации в сфере преподавания языков и культур. Программа конференции включает пленарное заседание, работу в секциях, «круглые столы» и научные дискуссии.
Участниками конференции станут учёные, преподаватели, аспиранты, соискатели и студенты вузов, а также специалисты в области исследования европейских и восточных языков, культуры и искусства. Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.
В рамках встречи ученых будут обсуждены темы типов культур и их взаимовлияние, актуальные проблемы регионоведения, национальный менталитет и язык, культурологические аспекты исследования языков, Россию в западно-восточных контактах, западно-восточные отражения (русские глазами иностранцев, иностранцы глазами русских), Восток и Запад во взаимодействии педагогических идей, традиции и инновации в сфере преподавания языков и культур. Программа конференции включает пленарное заседание, работу в секциях, «круглые столы» и научные дискуссии.
Участниками конференции станут учёные, преподаватели, аспиранты, соискатели и студенты вузов, а также специалисты в области исследования европейских и восточных языков, культуры и искусства. Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.
15 339
Ожегоф
не гони,
А что тут обсуждать?
Ожегоф
все просто,чего обсуждать?
гостья
нация? НЕТ!
Конференциии проводят
лгпу это необоснованно дорогой чушок уровень
и про нас..