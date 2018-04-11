Бизнес
сегодня, 11:00
ЛЭСК не выставит необоснованные счета за электричество, которые требует выставить МРСК-Липецкэнерго
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Электросети предлагают начислить в виде штрафов 144 млн рублей жителям и предприятиям региона
МРСК-Липецкэнерго массово проводит рейды по выявлению фактов так называемого безучётного потребления электроэнергии, которое предъявляется потребителю в виде штрафа, если установлено, что потребитель вмешался в работу прибора учёта или потребляет электроэнергию «в обход счётчика». При предъявлении Электросетями такого штрафа суммы в счетах потребителей возрастают в десятки, а то и в сотни раз. «Только за последний год МРСК-Липецкэнерго составило почти 1 730 актов безучётного потребления на 144 млн рублей», уверяют в ЛЭСКе. – «Эти средства Электросети предлагают включить в счета жителей и предприятий Липецкой области. Из 1730 актов 1 526 на сумму почти 14 млн рублей составлены в отношении граждан, а значит эти жители региона могут получить дополнительные счета на сумму примерно 40 тыс. рублей каждый, у предприятий дела обстоят ещё хуже».
МРСК-Липецкэнерго проводит рейды и составляет акты, так как это предписано им законом. Другое дело, что часть актов по решению суда признаётся неправильно оформленными, а также имеют искажённые факты. Липецкая энергосбытовая компания (ЛЭСК) необоснованные счета выставлять отказывается и защищает тех, кому штрафы начисляют без основания.
Так, МРСК-Липецкэнерго провела контрольную поверку комплекса учёта «Данковского молочного завода» и составила акт безучётного потребления. Основанием для дополнительных расчётов стало утверждение МРСК-Липецкэнерго, что на счётчике повреждена антимагнитная пломба. Другими словами, есть основания полагать, что предприниматели нарушили работу прибора учёта. Электросети потребовали начислить заводу более 1 млн 300 тыс. рублей. При том, что в среднем предприятие потребляет в 4 раза меньше электроэнергии – на 310 тыс. рублей. ЛЭСК отклонила этот акт и поддержала завод в суде против МРСК-Липецкэнерго, которая так и не смогла доказать вмешательство потребителя в работу прибора учёта. Кроме того, как следует из судебного решения, на счётчике не были нарушены пломбы и голограмма. Эксперты задавались простым вопросом: как можно было испортить счётчик внутри, не нарушив внешнюю пломбу? Суд признал акт Электросетей незаконным.
И это не единичный случай. Счёт за электроэнергию для снабженческо-сбытового сельхозкооператива «Липецкий» в марте 2016 года после, якобы выявленного МРСК-Липецкэнерго нарушения, взлетел с 3 700 рублей до 858 тысяч, то есть вырос в 231 раз. В акте, составленном специалистами Электросетей было указано, что в ходе контрольной проверки гарантийная голограмма завода-изготовителя и поверочная наклейка с прибора учёта оторваны. Но в ходе судебного разбирательства эксперты Липецкой Торгово-промышленной палаты установили, что на момент осмотра электросчётчик не имел повреждений, которые могли исказить показания. Пломбы госповерителя не нарушены. Более того потребитель о предстоящей проверке прибора учёта Электросетями даже не извещался, что само по себе является нарушением законодательства. В результате суд признал штраф незаконным.
ЛЭСК обращает внимание и на тот факт, что «охотиться» Электросети, судя по всему, предпочитают на мелкого зверя: жителей и предпринимателей средней руки. Крупный завод «Свободный сокол» (ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» и ООО «ЛТК «Свободный Сокол), о долгах в полмиллиарда рублей за электроэнергию которого писали местные и федеральные средства массовой информации, Электросеть МРСК-Липецкэнерго, как сама она заявляет, обесточила, но чуть позже начала отпускать электроэнергию крупному должнику вновь без заявки ЛЭСК (владельца электроэнергии).
Что касается массового начисления штрафов за безучётное потребление, к которым у потребителей есть претензии, то ЛЭСК предложила установить ответственность для МРСК-Липецкэнерго за некорректные акты. И озвучила эту инициативу на общественной площадке «Деловая Россия».
- Заинтересованность Электросетей в выявлении безучётного потребления, в том числе и за счёт механизма наложения штрафов на потребителя, к сожалению, приводит к фактам массового злоупотребления при начислении таких штрафов. На сегодняшний день Электросети не обременены ответственностью за некорректно выставленный штраф за безучётное потребление. А учитывая тот факт, что в соответствие с законодательством они имеют право получить данный штраф с потребителя незамедлительно, эффективно защищать потребителей достаточно сложно, - подчеркнул в своём выступлении Сергей Аргентов, генеральный директор ЛЭСК.
В случае спора по штрафному акту безучётного потребления, по мнению Сергея Аргентова, необходимо откладывать выплату штрафа на срок до окончания разбирательства по факту его начисления. Однако законодательство сейчас построено иначе.
Пока законодательство не предусмотрело механизмов, способных защитить потребителей, в ЛЭСК настоятельно рекомендуют: потребителю необходимо следить за тем чтобы никто не вмешивался в работу приборов учёта и за тем, чтобы не были пропущены сроки их контрольной поверки. Нужно лично присутствовать при проведении контрольной проверки приборов учёта персоналом Электросетей и фиксировать происходящее с помощью фото или видео, указывать свои возражения в акте проверки, если потребитель не согласен с выводами Электросетей. При соблюдении этих правил у ЛЭСК будут основания для дополнительной проверки представленных Электросетями расчётов. Если потребитель самостоятельно выявил неисправности прибора учёта или произошла авария, нужно немедленно проинформировать Электросети и ЛЭСК. В ЛЭСК оставить сообщение о выходе прибора учёта из строя или аварии можно по телефону 8-800-220-0009 или в Личном кабинете клиента lkk.lesk.ru.
А в Электросети лучше не просто позвонить, но и обратиться письменно, получив отметку о получении Вашего письма.
МРСК-Липецкэнерго проводит рейды и составляет акты, так как это предписано им законом. Другое дело, что часть актов по решению суда признаётся неправильно оформленными, а также имеют искажённые факты. Липецкая энергосбытовая компания (ЛЭСК) необоснованные счета выставлять отказывается и защищает тех, кому штрафы начисляют без основания.
Так, МРСК-Липецкэнерго провела контрольную поверку комплекса учёта «Данковского молочного завода» и составила акт безучётного потребления. Основанием для дополнительных расчётов стало утверждение МРСК-Липецкэнерго, что на счётчике повреждена антимагнитная пломба. Другими словами, есть основания полагать, что предприниматели нарушили работу прибора учёта. Электросети потребовали начислить заводу более 1 млн 300 тыс. рублей. При том, что в среднем предприятие потребляет в 4 раза меньше электроэнергии – на 310 тыс. рублей. ЛЭСК отклонила этот акт и поддержала завод в суде против МРСК-Липецкэнерго, которая так и не смогла доказать вмешательство потребителя в работу прибора учёта. Кроме того, как следует из судебного решения, на счётчике не были нарушены пломбы и голограмма. Эксперты задавались простым вопросом: как можно было испортить счётчик внутри, не нарушив внешнюю пломбу? Суд признал акт Электросетей незаконным.
И это не единичный случай. Счёт за электроэнергию для снабженческо-сбытового сельхозкооператива «Липецкий» в марте 2016 года после, якобы выявленного МРСК-Липецкэнерго нарушения, взлетел с 3 700 рублей до 858 тысяч, то есть вырос в 231 раз. В акте, составленном специалистами Электросетей было указано, что в ходе контрольной проверки гарантийная голограмма завода-изготовителя и поверочная наклейка с прибора учёта оторваны. Но в ходе судебного разбирательства эксперты Липецкой Торгово-промышленной палаты установили, что на момент осмотра электросчётчик не имел повреждений, которые могли исказить показания. Пломбы госповерителя не нарушены. Более того потребитель о предстоящей проверке прибора учёта Электросетями даже не извещался, что само по себе является нарушением законодательства. В результате суд признал штраф незаконным.
ЛЭСК обращает внимание и на тот факт, что «охотиться» Электросети, судя по всему, предпочитают на мелкого зверя: жителей и предпринимателей средней руки. Крупный завод «Свободный сокол» (ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» и ООО «ЛТК «Свободный Сокол), о долгах в полмиллиарда рублей за электроэнергию которого писали местные и федеральные средства массовой информации, Электросеть МРСК-Липецкэнерго, как сама она заявляет, обесточила, но чуть позже начала отпускать электроэнергию крупному должнику вновь без заявки ЛЭСК (владельца электроэнергии).
Что касается массового начисления штрафов за безучётное потребление, к которым у потребителей есть претензии, то ЛЭСК предложила установить ответственность для МРСК-Липецкэнерго за некорректные акты. И озвучила эту инициативу на общественной площадке «Деловая Россия».
- Заинтересованность Электросетей в выявлении безучётного потребления, в том числе и за счёт механизма наложения штрафов на потребителя, к сожалению, приводит к фактам массового злоупотребления при начислении таких штрафов. На сегодняшний день Электросети не обременены ответственностью за некорректно выставленный штраф за безучётное потребление. А учитывая тот факт, что в соответствие с законодательством они имеют право получить данный штраф с потребителя незамедлительно, эффективно защищать потребителей достаточно сложно, - подчеркнул в своём выступлении Сергей Аргентов, генеральный директор ЛЭСК.
В случае спора по штрафному акту безучётного потребления, по мнению Сергея Аргентова, необходимо откладывать выплату штрафа на срок до окончания разбирательства по факту его начисления. Однако законодательство сейчас построено иначе.
Пока законодательство не предусмотрело механизмов, способных защитить потребителей, в ЛЭСК настоятельно рекомендуют: потребителю необходимо следить за тем чтобы никто не вмешивался в работу приборов учёта и за тем, чтобы не были пропущены сроки их контрольной поверки. Нужно лично присутствовать при проведении контрольной проверки приборов учёта персоналом Электросетей и фиксировать происходящее с помощью фото или видео, указывать свои возражения в акте проверки, если потребитель не согласен с выводами Электросетей. При соблюдении этих правил у ЛЭСК будут основания для дополнительной проверки представленных Электросетями расчётов. Если потребитель самостоятельно выявил неисправности прибора учёта или произошла авария, нужно немедленно проинформировать Электросети и ЛЭСК. В ЛЭСК оставить сообщение о выходе прибора учёта из строя или аварии можно по телефону 8-800-220-0009 или в Личном кабинете клиента lkk.lesk.ru.
А в Электросети лучше не просто позвонить, но и обратиться письменно, получив отметку о получении Вашего письма.
2 639
L
Сергей
конечно,надо вводить ответственность