Общество
сегодня, 10:41
Под Липецком подтопило новую базу отдыха
Ее открытие состоялось в декабре.
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Паводковые воды затопил муниципальную базу отдыха «Заречье» в селе Доброе. Кадрами утонувшей в Воронеже зоны рекреации с GOROD48 поделился местный житель Дмитрий. У мужчины одна реакция на произошедшее – миллионы рублей на ветер.
А вот в администрации села Доброе – иная оценка ситуации. Там паводковых вод не боятся. Когда проектировалось «Заречье», было предусмотрено, что комплекс будет находиться на берегу реки Воронеж. Поэтому все жилые домики поставлены на «ножки». «Ущерб, если и есть, то он – минимальный», указал заместитель главы села Александр Сдвижков.
Строительство туристическо-развлекательного комплекса «Заречье» было направлено на возвращение к жизни уникального места, известного каждому жителю Добровского района и за его пределами как «Старый стадион», который располагался по левому берегу реки Воронеж справа от моста. В 60-70х годах прошлого столетия здесь было поистине уникальное место отдыха населения. Привлекательность данной территории создают, в том числе. следующие факторы: непосредственная близость к водному объекту место для купания.
А вот в администрации села Доброе – иная оценка ситуации. Там паводковых вод не боятся. Когда проектировалось «Заречье», было предусмотрено, что комплекс будет находиться на берегу реки Воронеж. Поэтому все жилые домики поставлены на «ножки». «Ущерб, если и есть, то он – минимальный», указал заместитель главы села Александр Сдвижков.
Строительство туристическо-развлекательного комплекса «Заречье» было направлено на возвращение к жизни уникального места, известного каждому жителю Добровского района и за его пределами как «Старый стадион», который располагался по левому берегу реки Воронеж справа от моста. В 60-70х годах прошлого столетия здесь было поистине уникальное место отдыха населения. Привлекательность данной территории создают, в том числе. следующие факторы: непосредственная близость к водному объекту место для купания.
прокурор
Очевидец
ЖОРА
Мент
А подтопление где?
Я писал
Мазай