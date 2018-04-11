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сегодня, 10:41

Под Липецком подтопило новую базу отдыха

7 2278
#заречье #паводок
3
Под Липецком подтопило новую базу отдыха

Ее открытие состоялось в декабре.

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Паводковые воды затопил муниципальную базу отдыха «Заречье» в селе Доброе. Кадрами утонувшей в Воронеже зоны рекреации с GOROD48 поделился местный житель Дмитрий. У мужчины одна реакция на произошедшее – миллионы рублей на ветер.

А вот в администрации села Доброе – иная оценка ситуации. Там паводковых вод не боятся. Когда проектировалось «Заречье», было предусмотрено, что комплекс будет находиться на берегу реки Воронеж. Поэтому все жилые домики поставлены на «ножки». «Ущерб, если и есть, то он – минимальный», указал заместитель главы села Александр Сдвижков.

Строительство туристическо-развлекательного комплекса «Заречье» было направлено на возвращение к жизни уникального места, известного каждому жителю Добровского района и за его пределами как «Старый стадион», который располагался по левому берегу реки Воронеж справа от моста. В 60-70х годах прошлого столетия здесь было поистине уникальное место отдыха населения. Привлекательность данной территории создают, в том числе. следующие факторы: непосредственная близость к водному объекту место для купания.
7 2278
#заречье #паводок
3

Комментарии (7)

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прокурор

1 минуту назад
Когда проектировалось Заречье.. Никакого проекта нет! Это самовольная постройка! Участок не отводился, разрешение на строительство не выдавалось. Отмыли денюжки.
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Очевидец

13 минут назад
Правильно ,домики ещё не совсем утонули до крыши ещё далеко.
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ЖОРА

43 минуты назад
эти домики и главное земю через год или два передадут в частную собственность кто то из руководства района или подставное лицо за копейки выкупят все это
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Мент

57 минут назад
Что это за видео ? Непонятно ни комментариев ни привязки к местоположению , по ходу лажа какая то !
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А подтопление где?

сегодня, 11:39
По видео подтопления не видно. Стоят дома на возвышение, рядом течёт река. Похоже, что вообще никакого подтопления нет. К чему эта заметка не понятно
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Я писал

сегодня, 11:35
Что и требовалось доказать!!!
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Мазай

сегодня, 11:20
Кто-то из местных писал при ее открытии, что такова судьба эту базу и ожидает при паводке.
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