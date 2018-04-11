В Липецкой области украли двух коз и корову

С начала года в регионе участились кражи домашнего скота

С наступлением весенне-летнего периода и выводом скота на вольный выпас, количество краж резко возрастает.



В текущем году на территории Липецкой области зарегистрировано 3 кражи скота. На территории Данковского района из сарая была похищена корова, на территории Добринского района овца, на территории Лев-Толстовского района три козы. Причиненный ущерб от преступлений оценивается более чем 60 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.