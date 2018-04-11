Общество

48 минут назад

С 16 апреля в Липецке начнут работать садоводческие маршруты

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#садоводческие маршруты
С 16 апреля в Липецке начнут работать садоводческие маршруты

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что с 16 апреля городской пассажирский транспорт переходит на весенне-летнее расписание.


Накануне дорожные условия на садоводческих маршрутах обследовали специалисты департамента и представители УГИБДД. В ближайший понедельник автобусы начнут перевозку дачников.

Обслуживать сезонные маршруты будут 28 единиц техники в будние дни и 32 в выходные.

Незначительные изменения внесены в схемы движения по маршрутам. Маршрут №48, следующий до садов «Рудоуправления», вместо привычного конечного пункта у Центрального рынка, будет отправляться от остановки Быханов сад, что позволит сократить время простоя автобуса в пробке.

Будут объединены садоводческие маршруты № 62 и 64, следующие от автостанции «Сокол» до смежных садоводческих товариществ  «Плеханово» и «Ромашка». За новым маршрутом закреплен номер 64.

В текущем сезоне сохранен существующий порядок бесплатного проезда по садоводческим маршрутам. Без оплаты осуществляют проезд не только граждане, отнесенные законодательством к льготным категориям граждан (ветераны труда и ветераны боевых действий, инвалиды, труженики тыла и т.д.), но и все пенсионеры.
1 257
#садоводческие маршруты

Комментарии (1)

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недовольный

23 минуты назад
Держитесь теперь интервалы маршрутов №24 №24а №28№28а будут еще больше вообще час будем стоять на остановках. А уж с №24 и №24а снимать автобусы вообще грешно.
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