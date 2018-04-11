С 16 апреля в Липецке начнут работать садоводческие маршруты

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что с 16 апреля городской пассажирский транспорт переходит на весенне-летнее расписание.



Накануне дорожные условия на садоводческих маршрутах обследовали специалисты департамента и представители УГИБДД. В ближайший понедельник автобусы начнут перевозку дачников.



Обслуживать сезонные маршруты будут 28 единиц техники в будние дни и 32 в выходные.



Незначительные изменения внесены в схемы движения по маршрутам. Маршрут №48, следующий до садов «Рудоуправления», вместо привычного конечного пункта у Центрального рынка, будет отправляться от остановки Быханов сад, что позволит сократить время простоя автобуса в пробке.



Будут объединены садоводческие маршруты № 62 и 64, следующие от автостанции «Сокол» до смежных садоводческих товариществ «Плеханово» и «Ромашка». За новым маршрутом закреплен номер 64.



В текущем сезоне сохранен существующий порядок бесплатного проезда по садоводческим маршрутам. Без оплаты осуществляют проезд не только граждане, отнесенные законодательством к льготным категориям граждан (ветераны труда и ветераны боевых действий, инвалиды, труженики тыла и т.д.), но и все пенсионеры.

