На НЛМК начинается набор новых участников корпоративной программы «Студент НЛМК».

Программа действует на предприятии с 2005 года и помогает притоку в компанию молодых высококвалифицированных специалистов - выпускников ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.





Конкурсный отбор претендентов проводит комиссия руководителей НЛМК. Принять участие в отборе могут не только дети сотрудников комбината, но и все желающие студенты очной формы обучения вузов, одобренных программой. В число 17 вузов-партнеров входят такие как МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИСиС, Санкт-Петербургский государственный университет, МФТИ, МИФИ, МГТУ «Станкин», ВШЭ, ВГУ, ВГТУ и другие.



«Талантливых ребят, получивших хорошее базовое образование в ведущих вузах страны, всегда ждут в подразделениях Новолипецкого комбината. Участники программы «Студент НЛМК» получают дополнительную ежемесячную стипендию, проходят практику на предприятии по оплачиваемому договору и имеют гарантированное трудоустройство по своей специальности в компаниях Группы НЛМК. По окончании вуза при трудоустройстве на комбинат участникам программы предусмотрены единовременные «подъемные» выплаты, а также доплата до минимального уровня зарплаты на предприятии», - прокомментировала директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.



С 2009 по 2017 годы в компанию трудоустроились 55 выпускников программы «Студент НЛМК», семь из них уже стали руководителями. В настоящее время 57 студентов ведущих вузов страны являются участниками программы.



12 и 13 апреля работники кадровой службы НЛМК проведут встречи с новыми потенциальными участниками программы. Всех желающих приглашают с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 (в первый день), а также с 16.00 до 18.00 (во второй день). Консультации от кадровиков комбината можно будет получить по адресу ул. Зегеля, д. 1, аудитория 100.