Происшествия

сегодня, 09:00

В столкновени иномарок на улице Гагарина пострадал пожилой водитель

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#авария #ДТП
В столкновени иномарок на улице Гагарина пострадал пожилой водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 10 апвреля в Липецке на улице Гагарина 67-летний водитель «Фольксвагена» столкнулся с автомобилем «Хендай» под управлением 37-летнего мужчины. В результате водитель первой иномарки с травмой госпитализирован.

На улице Зои Космодемьянской 34-летний водитель «Киа-Рио» столкнулся с «ВАЗ-2113» под управлением 59-летнего мужчины и «ВАЗ-2107» под управлением 38-летнего водителя. В результате 39-летняя пассажирка «семерки» получила травму.

В селе Измалково 46-летний водитель «Киа» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся со скутером под управлением 71-летнего мужчины, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1090 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 688, неиспользование ремней безопасности – 60, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 31.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Я

41 минуту назад
А ещё говорят что курицы тупые а оказывается только петухи
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Придурки навсегда

сегодня, 09:58
На этих инотазах одни умственно отсталые и ездят! Ничего удивительного!
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Кате

сегодня, 09:55
Катя Давалова, Иди коров дои!
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