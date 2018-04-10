Липчанам списали более 300 млн. рублей долгов по налогам

328,5 млн. рублей долгов по налогам списали в Липецкой области налоговые органы в рамках начавшейся амнистии. Из них 260,3 млн. рублей составляет задолженность физических лиц по имущественным налогам, и 68,2 млн рублей – задолженность индивидуальных предпринимателей.

Как пояснили в пресс-службе управления ФНС России по Липецкой области, по поручению президента России в декабре 2017 года в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, которые устанавливают основания для признания налоговой задолженности безнадежной к взысканию. Эти долги граждан и индивидуальных предпринимателей подлежат списанию. Оно проводится налоговыми органами самостоятельно, без участия налогоплательщика.

Так, под амнистию попадает недоимка, образовавшаяся на 1 января 2015 года и не погашенная до настоящего времени, а также пени, начисленные на эту недоимку. Подлежат списанию недоимка по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц. Списание НДФЛ физическим лицам не предусмотрено. У индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые ранее занимались предпринимательством, может быть списана сумма задолженности по налогам, уплата которых связана с осуществляемой деятельностью (за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу Российской Федерации). Также списываются пени и штрафы, начисленные на данную задолженность.

Безнадежной к взысканию признается и подлежит к списанию недоимка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ, которая образовалась у индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой, из-за непредоставленной ими отчетности в налоговые органы. Учитывается недоимка, исчисленная за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. По предварительным оценкам, в Липецкой области будет списана недоимка по страховым взносам индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой и стоящих на учете в налоговой службе региона, а также лиц, которые утратили статус индивидуального предпринимателя или адвоката, в размере 1100 млн рублей.

Нынешняя амнистия — четвертая. Первая объявлялась в 1993 году, длилась немногим более месяца. Юридические и физические лица имели право заявить об имеющихся у них недоимках, после чего перечислить их бюджет без возможных последствий. Вторая амнистия была объявлена в 2007 году, со сроком действия 1 год: в ней могли участвовать индивидуальные предприниматели и граждане, погасить можно было доходы, полученные до 2006 года. Третья амнистия длилась с июля по декабрь 2015 года, при этом некоторые налогоплательщики могли подавать декларации, открывая свои активы (имущество и денежные средства), которые ранее держали в тайне. Полной отмены задолженности по налогам при амнистии прошлых лет не было. Налогоплательщик мог оплатить задолженность или подать декларацию без штрафных санкций. Нынешняя налоговая амнистия предусматривает полное освобождение по некоторым заложенностям граждан и предпринимателей - как по налогам, так и страховым взносам.