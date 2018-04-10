сегодня, 16:36
В центре Липецка появилась глубокая дыра
После проезда тяжелого автомобиля провалился колодец.
В Липецке у дома №5/2 на улице Семашко уже два дня зияет огромная дыра в асфальте.
При детальном осмотре становится понятно, что под асфальт провалился люк. Сегодня у провала работала аварийная служба ЛГЭК. Как сказали специалисты, к их компании люк не относится.
- У нас даже на планах его нет, - отметил один из рабочих.
Однако сюда их вызывают второй день подряд. Аварийщики заглянули под соседний люк и пришли к выводу, что провалилась ливневая канализация, так как в ней не видно ни труб, ни гильз от проводов связистов. Ограждение было снято, но, чтобы никто не провалился, в яму вставили водоналивной барьер.
Как стало известно GOROD48, об этом инциденте властям уже известно. Ремонтом будет заниматься МБУ «Управление благоустройства г. Липецка». Правда сроки устранения провала неизвестны.
Внимание!
Липчанин
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