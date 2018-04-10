Общество

сегодня, 16:36

В центре Липецка появилась глубокая дыра

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#коммунальная авария
В центре Липецка появилась глубокая дыра

После проезда тяжелого автомобиля провалился колодец.

В Липецке у дома №5/2 на улице Семашко уже два дня зияет огромная дыра в асфальте.

При детальном осмотре становится понятно, что под асфальт провалился люк. Сегодня у провала работала аварийная служба ЛГЭК. Как сказали специалисты, к их компании люк не относится.

- У нас даже на планах его нет, - отметил один из рабочих.

Однако сюда их вызывают второй день подряд. Аварийщики заглянули под соседний люк и пришли к выводу, что провалилась ливневая канализация, так как в ней не видно ни труб, ни гильз от проводов связистов. Ограждение было снято, но, чтобы никто не провалился, в яму вставили водоналивной барьер.

Как стало известно GOROD48, об этом инциденте властям уже известно. Ремонтом будет заниматься МБУ «Управление благоустройства г. Липецка». Правда сроки устранения провала  неизвестны.



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#коммунальная авария

Комментарии (4)

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Внимание!

5 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем! Я Аня, мнe 23, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> 18pop.ru
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Липчанин

13 минут назад
Ну что, как всегда будем ждать трагедии. Сроки не известны, ресурсов нет..... Если кто то в ливневку провалится, кого звать будем, президента? Или мэр попросит прощения у губернатора и уйдет в спикеры....
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Viewer

40 минут назад
Дорогие липчане, 14 апреля будет проходить всероссийский митинг в поддержку закона о защите животных. Просим вас поддержать данную инициативу и посетить данное мероприятие, тем более в такую хорошую погоду. Подробности по ссылке ниже. https://vk.com/wall-116651405_1751 Нам так же очень важен информационный охват. Потому просим вас о репосте данной записи.
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Сердобольный

55 минут назад
В ЖКХ ужо везде и во всём одна большая и неотвратимая дыра! Или Ж..А?!
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