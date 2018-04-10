Новости в instagram
сегодня, 18:31
Липецкая вечЁрка: преступный аппетит, свадьба вместо тюрьмы и позор двора
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 10 апреля.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено налету на киоск сети «Русский аппетит». Грабитель разбил грязным камнем окно, залез в киоск, и, со словами "Где деньги, сука?", отнял у продавщицы всю выручку - более 15 000 рублей.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет обвинения грязинца в нарушении половой неприкосновенности местной школьницы. 15-летняя девица об отношениях с возлюбленным рассказала отцу, намеревавшемуся отправить её на малую родину с целью будущего замужества. В ходе следствия парень свою вину в совершении преступления признал, высказав твердое намерение взять школьницу в жены.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме ДТП у «Ашана». дорожное происшествие спровоцировал пешеход – по виду молодой человек, который решил перебежать дорогу на красный свет. Парень появился на дороге неожиданно и большой автомобиль был вынужден резко затормозить – в итоге его развернуло в сторону, и он снес столб и знак «Пешеходный переход».
Горячо в комментариях к новости про предложение очистить липецкие дворы от позорного благоустройства. Сергей Кузнецов вынес на суд липчан предложение убрать из городских дворов старые автомобильные покрышки. Автор замечает, что такое благоустройство только уродует жилые зоны и превращает их в опасную мусорку.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение о том, что скоро в регионе состоится парад невест. Требование к участницам одно — не иметь штампа в паспорте, возраст невесты значения не имеет. Конкурсанткам придется придерживаться дресс-кода — платье в пол и платок на голове. Лучшую невесту выберет жюри.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено налету на киоск сети «Русский аппетит». Грабитель разбил грязным камнем окно, залез в киоск, и, со словами "Где деньги, сука?", отнял у продавщицы всю выручку - более 15 000 рублей.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет обвинения грязинца в нарушении половой неприкосновенности местной школьницы. 15-летняя девица об отношениях с возлюбленным рассказала отцу, намеревавшемуся отправить её на малую родину с целью будущего замужества. В ходе следствия парень свою вину в совершении преступления признал, высказав твердое намерение взять школьницу в жены.
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме ДТП у «Ашана». дорожное происшествие спровоцировал пешеход – по виду молодой человек, который решил перебежать дорогу на красный свет. Парень появился на дороге неожиданно и большой автомобиль был вынужден резко затормозить – в итоге его развернуло в сторону, и он снес столб и знак «Пешеходный переход».
Горячо в комментариях к новости про предложение очистить липецкие дворы от позорного благоустройства. Сергей Кузнецов вынес на суд липчан предложение убрать из городских дворов старые автомобильные покрышки. Автор замечает, что такое благоустройство только уродует жилые зоны и превращает их в опасную мусорку.
Между тем, особо импонирует читателям сообщение о том, что скоро в регионе состоится парад невест. Требование к участницам одно — не иметь штампа в паспорте, возраст невесты значения не имеет. Конкурсанткам придется придерживаться дресс-кода — платье в пол и платок на голове. Лучшую невесту выберет жюри.