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Карантин объявлен в 13 классах семи школ Липецка

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#карантин #ОРВИ #грипп
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Карантин объявлен в 13 классах семи школ Липецка

В липецких школах продолжают закрывать отдельные классы.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, в липецких школах продолжают объявлять частичный карантин, по последним данным, приостановлены занятия в 13 классах 7-ми школ города.

Частичный карантин охватил школы под номерами 12, 18, 20, 40, 49, 59, 70.

Пока последней должна выйти с карантина школа под номером 49 - там о приостановлении занятий заявили только сегодня, частичный карантин объявлен с 11 по 17 апреля.

Напомним, на минувшей неделе в Липецке было зарегистрировано 5615 случаев ОРВИ и гриппа (70,4% всех случаев по области, в том числе гриппа 123 случая). Как и в целом по области, количество обращений за медицинской помощью по поводу гриппа и ОРВИ снизилось (на 17,1%), однако уровень эпидпорога все еще превышен. В связи с сохраняющимся осложнением эпидемиологической ситуации в городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия.
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#карантин #ОРВИ #грипп
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Комментарии (2)

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5 минут назад
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Viewer

40 минут назад
Дорогие липчане, 14 апреля будет проходить всероссийский митинг в поддержку закона о защите животных. Просим вас поддержать данную инициативу и посетить данное мероприятие, тем более в такую хорошую погоду. Подробности по ссылке ниже. https://vk.com/wall-116651405_1751 Нам так же очень важен информационный охват. Потому просим вас о репосте данной записи.
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