Карантин объявлен в 13 классах семи школ Липецка

В липецких школах продолжают закрывать отдельные классы.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, в липецких школах продолжают объявлять частичный карантин, по последним данным, приостановлены занятия в 13 классах 7-ми школ города.



Частичный карантин охватил школы под номерами 12, 18, 20, 40, 49, 59, 70.



Пока последней должна выйти с карантина школа под номером 49 - там о приостановлении занятий заявили только сегодня, частичный карантин объявлен с 11 по 17 апреля.



Напомним, на минувшей неделе в Липецке было зарегистрировано 5615 случаев ОРВИ и гриппа (70,4% всех случаев по области, в том числе гриппа 123 случая). Как и в целом по области, количество обращений за медицинской помощью по поводу гриппа и ОРВИ снизилось (на 17,1%), однако уровень эпидпорога все еще превышен. В связи с сохраняющимся осложнением эпидемиологической ситуации в городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия.