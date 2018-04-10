17 дорог отремонтирую в Липецке весной и летом

Сезон большого дорожного ремонта снова стартует в Липецке 16 апреля. В этом году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок приведут 17 магистралей.

Список был сформирован с учетом мнения липчан, которое они могли выразить, участвуя в публичных слушаниях, а также в опросе электронного референдума «Открытый Липецк», где обсуждаются самые актуальные темы городской жизни. В результате в перечень вошли улицы:

- Ленина (от ул. Гагарина до ул. Зегеля),

- Гагарина (от ул. Циолковского до ул. Ленина, включая площадь Авиаторов),

- Неделина (от площади Победы до района ОТТ «Петровский рынок»),

- Первомайская (от площади Победы до ул. Карла Маркса),

- Баумана (от автодороги «Орел-Тамбов» до автодороги Липецк-Доброе-Чаплыгин),

- Московская (от кольцевого движения ул. Московская – ул. Катукова

до ул. Ангарская),

- Опытная (от ул. Лебедянское шоссе до ул. Агрономическая),

- Железнякова (от проезда Боевой до ул. Полевая),

- Гайдара (от железнодорожного переезда до ООТ «Сады Студеновского

рудоуправления»),

- Ферросплавная (от пересечения с переулком Бестужева до кольцевого движения улиц Алмазная – Ферросплавная),

- Неделина (от площади Победы до кольцевого движения улиц Папина – Неделина),

- проспект Мира (от пересечения ул. Марии Расковой и пер. Бестужева до пл. Мира, включая площадь Мира).

- проезд Боевой (от ул. Опытная до пересечения с ул. Железнякова)

Также отремонтируют следующие участки автомобильных дорог:

от кольцевого движения проспекта Победы – ул. Катукова до кольцевого движения ул. Металлургов – ул. Краснозаводская (подходы к 2-му мостовому переходу),

от Усманской трассы до ул. Полетаева (Заречье),

от ул. Ковалева до пересечения с площадью Заводская,

от ул. Лебедянское шоссе до ул. Рыбалко(10 Шахта).

Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин, первыми объектами, куда в ближайший понедельник войдет техника, станут улицы Первомайская, Гагарина, Неделина и проспект Мира. Вместе с тем, в управлении благоустройства – учреждении, выигравшем аукцион на ремонт дорог в рамках проекта – уже начали подготовку временных дорожных знаков и других средств организации движения.

Самым сложным участком специалисты называют улицу Гагарина. Ремонт шестиполосной магистрали протяженностью более пяти километров, планируют провести в максимально сжатые сроки. Предполагается, что после обновления дорожного полотна исчезнут не только ямы, колейность, но и лужи, возникающие в районе Быханова сада и площади Героев во время дождя. Так называемая «разуклонка» проезжей части позволит воде уходить в ливневую канализацию, построенную здесь несколько лет назад. Всего в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году в Липецке приведут в соответствие с нормативами свыше 30 километров дорог. На эти цели будет направлено более 1 млрд. рублей.

- Сезон 2018 года можно назвать беспрецедентным по объему дорожных работ. Мы приводим в порядок 17 участков магистралей, в числе которых транспортные артерии Липецка, такие как Гагарина, проспект Мира и другие. В рамках текущего ремонта более 50 тыс. квадратных метров покрытия приведут в порядок горячим асфальтом. Также будут проведены работы на дорогах 25 улиц частного сектора. Конечно, затруднения с движением транспорта в этой ситуации неизбежны. Мы призываем липчан отнестись к этому с пониманием, выбирать альтернативные пути. В случае, когда это возможно, отказаться от использования личного автомобиля. В свою очередь приложим все усилия, чтобы ремонт проходил в максимально сжатые сроки и с качеством, которое порадовало бы и автолюбителей и пешеходов, - отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Алексей Бахтин.