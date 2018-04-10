Холодный фронт принесет в Липецкую область небольшие дожди

11 апреля, с приближением холодного фронта, в Липецкой области днём местами возможны небольшие дожди.

12-13 апреля прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха 11 апреля составят 7-9 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы, 12-13 апреля — 4-6 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем от 9 до 14 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 11 до 13 градусов тепла.

Самым теплым 11 апреля в Липецке был в 1975 году: +23, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1926 году — 9 градусов мороза.