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Холодный фронт принесет в Липецкую область небольшие дожди

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#дожди
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Холодный фронт принесет в Липецкую область небольшие дожди

11 апреля, с приближением холодного фронта, в Липецкой области днём местами возможны небольшие дожди. 

12-13 апреля прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха 11 апреля составят 7-9 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы, 12-13 апреля — 4-6 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем от 9 до 14 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 11 до 13 градусов тепла. 

Самым теплым 11 апреля в Липецке был в 1975 году: +23, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1926 году — 9 градусов мороза.

 

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#дожди
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Комментарии (2)

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5 минут назад
Пoзнaкомлюсь с парнем! Я Аня, мнe 23, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> 18pop.ru
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Viewer

40 минут назад
Дорогие липчане, 14 апреля будет проходить всероссийский митинг в поддержку закона о защите животных. Просим вас поддержать данную инициативу и посетить данное мероприятие, тем более в такую хорошую погоду. Подробности по ссылке ниже. https://vk.com/wall-116651405_1751 Нам так же очень важен информационный охват. Потому просим вас о репосте данной записи.
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