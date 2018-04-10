Общество

сегодня, 14:55

В Липецке подтапливает Ниженку

2 902
#паводок
В Липецке подтапливает Ниженку

Сегодня в 14.30 спасатели ГУ МЧС РФ по Липецкой области получили сообщение о подтоплении 13  придомовых территорий в районе Ниженка.

По данным МЧС, подтоплены дома по улицам Маяковского (дома: 63, 63а, 63б, 110, 112,114), Красная (дома: 151, 155, 155а), 20-го Партсъезда (дома: 89, 116), Чапаева (дом 44г), Димитрова (дом 45).

Подтопленных домов нет. Вода находится от них на расстоянии от 0,5 до 4 метров. Уровень воды на приусадебных участках составляет от 20 до 50 см.

Автомобильное движение частично закрыто и осуществляется через соседние улицы.



2 902
#паводок

Комментарии (2)

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шукадо

22 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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не равнодушный

36 минут назад
ток есть или нет подтопленные дома?
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