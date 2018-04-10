В Липецке подтапливает Ниженку

Сегодня в 14.30 спасатели ГУ МЧС РФ по Липецкой области получили сообщение о подтоплении 13 придомовых территорий в районе Ниженка.

По данным МЧС, подтоплены дома по улицам Маяковского (дома: 63, 63а, 63б, 110, 112,114), Красная (дома: 151, 155, 155а), 20-го Партсъезда (дома: 89, 116), Чапаева (дом 44г), Димитрова (дом 45). Подтопленных домов нет. Вода находится от них на расстоянии от 0,5 до 4 метров. Уровень воды на приусадебных участках составляет от 20 до 50 см. Автомобильное движение частично закрыто и осуществляется через соседние улицы.



