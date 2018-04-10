Общество

сегодня, 14:38

82 млн рублей на ремонт Первомайской «освоили» за один день

14 1465
#ремонт дорог #тендер #подрядчик
82 млн рублей на ремонт Первомайской «освоили» за один день

Аукцион провели без торгов.

МБУ «Управление благоустройства Липецка» провело тендер на ремонт улицы Первомайская в региональном центре. Работы без проведения аукциона отдали единственному подрядчику. 82 363 455 рублей без боя, то есть проведения торгов, чиновники «освоили» всего за один день. Закупка была объявлена вчера вечером, после 19 часов, а итоговый протокол появился уже сегодня утром. 

Ремонт Первомайской — от площади Победы до улицы Карла Маркса — отдали воронежской компании «Дорожник». Хотя первая версия контракта содержала сведения о местной фирме. Исправленный вариант загрузили в систему сегодня утром. Закупку без торгов управление благоустройства основательно обосновало. Дескать, ведомству очень срочно потребовали услуги конкретной фирмы, проводить стандартную закупку нет времени. Так что подрядчик будет ковырять липецкие дороги руками и лопатами третьего лица.

На ремонт Первомайской воронежцам дали срок до 24 августа. К этому времени воронежцам предстоит провести демонтаж/монтаж бортового камня (гранитный дорожный, дорожный и тротуарный), сделать ремонт люков смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, поменять основания тротуаров и обновить проезжую часть, выложить пешеходные зоны плиткой, нанести разметку, обновить дорожные знаки, светофоры; на совести дорожников также состояние газонов, посадка деревьев и кустарников.
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#ремонт дорог #тендер #подрядчик

Комментарии (14)

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возмущена

15 минут назад
да ладно, документы у подрядчиков спрашивать может и нет смысла, тк судя по фамилиям, у них и прописка не нашинская)))
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гор

20 минут назад
Похоже они уже наняли субсубподрядчиков для ремонта тротуаров и сквера около гл.входа на стадион. Сегодня там уже все разворочено. Вот это скорострельность! Только я боюсь когда этот дорожник начнет ломать что делают сегодня-то там можно вбухать и большие сотни миллионов и даже зеленых.
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шукадо

22 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Цыц, нищеброды!

26 минут назад
Нам всё можно! Мы Господа, а вы - пустое место! Деньги давно поделены между своими! Заткнитесь!
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Дорога

39 минут назад
Куда надзором органы смотрят? Проверять всех работников этой организации документы ( удостоверение) на их профицеализм.и сколь ко времени они работают по этой цпециальности. А то фирма есть а людей по абявлению наберу ( тракторист, животноводов, постухов, и тому подобное) и потом если что ищи их в ближнем зарубежье.
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навальный

42 минуты назад
ненавижу этот олигархическо-феодальный строй
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Егор-048

48 минут назад
Они в доле!
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048

сегодня, 15:11
Правоохранительным органам есть работка...
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КОПАТЕЛЬ

сегодня, 15:06
ЧЕРЕЗ ТОРГИ СУММА МОГЛА БЫТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ, могли - бы купить чиновникам крутую тачку.
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Липчанин

сегодня, 15:05
Впрочем ничего нового...
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