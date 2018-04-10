82 млн рублей на ремонт Первомайской «освоили» за один день

Аукцион провели без торгов.

МБУ «Управление благоустройства Липецка» провело тендер на ремонт улицы Первомайская в региональном центре. Работы без проведения аукциона отдали единственному подрядчику. 82 363 455 рублей без боя, то есть проведения торгов, чиновники «освоили» всего за один день. Закупка была объявлена вчера вечером, после 19 часов, а итоговый протокол появился уже сегодня утром.



Ремонт Первомайской — от площади Победы до улицы Карла Маркса — отдали воронежской компании «Дорожник». Хотя первая версия контракта содержала сведения о местной фирме. Исправленный вариант загрузили в систему сегодня утром. Закупку без торгов управление благоустройства основательно обосновало. Дескать, ведомству очень срочно потребовали услуги конкретной фирмы, проводить стандартную закупку нет времени. Так что подрядчик будет ковырять липецкие дороги руками и лопатами третьего лица.



На ремонт Первомайской воронежцам дали срок до 24 августа. К этому времени воронежцам предстоит провести демонтаж/монтаж бортового камня (гранитный дорожный, дорожный и тротуарный), сделать ремонт люков смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, поменять основания тротуаров и обновить проезжую часть, выложить пешеходные зоны плиткой, нанести разметку, обновить дорожные знаки, светофоры; на совести дорожников также состояние газонов, посадка деревьев и кустарников.