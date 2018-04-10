Общество

26 минут назад

Чиновники в суде наказали горе-фирму рублем

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#тендер #реестр поставщиков
Чиновники в суде наказали горе-фирму рублем

Подрядчик не поставил в новую школу модули робототехники.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску департамента образования администрации Липецка к поставщику по госконтракту. Компания сорвала поставку образовательных модулей робототехники для новой школы №30.

Как указано в материалах суда, государственный контракт на товар был заключен в феврале 2017 года. Стоимость аппаратуры определили в 1 425 000 рублей. Через два месяца с момента подписания договора класс робототехники так и оставался пустым. Чиновники расторгли отношения в одностороннем порядке, добились внесения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. И теперь заявили иск о взыскании денег. Департамент образования попросил суд взыскать с недобросовестного поставщика пеню и штраф.

Арбитражный суд вынес решение о взыскании с поставщика 162 556 рублей неустойки и 142 500 рублей штрафа, а также компании придется оплатить госпошлину в 9 101 рубль.
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#тендер #реестр поставщиков

Комментарии (1)

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???

17 минут назад
Как всегда новость ни о чем. Кто-то где-то, когда-то, кого-то и т.д.
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