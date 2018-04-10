Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии

Москва предупредила США о «серьезных последствиях» в случае, если США решат нанести удар по Сирии. Об этом на заседании Совета Безопасности заявил постпред России при ООН Василий Небензя.





"Как неоднократно заявляло наше Министерство обороны, по приглашению сирийского правительства там на законных основаниях находятся российские военные, - сказал он. - Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия - не дай Бог, конечно - затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии".



На вопрос о том, считает ли он, что США серьезно стремятся к дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, российский дипломат ответил: "То, что мы слышим сейчас, свидетельствует о том, что рассматривается военный сценарий, что очень опасно, и мы пытаемся это подчеркнуть". "Как мне кажется, они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира", - добавил он.



На просьбу прокомментировать проект резолюции, предложенный США по Сирии, Василий Небензя отметил, что он "содержит целый ряд неприемлемых положений", а внесенные туда американской стороной поправки "делают его еще хуже".



Утверждения о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе - это провокация, которая может плохо кончиться, добавил Небензя.



"Наши военные в Сирии предоставили материал о том, что пробы земли говорят, что не было применения химвеществ, нет ни убитых, ни раненых, нет обращений в госпиталь по поводу химического отравления, - заявил он. - Это в очередной раз подтверждает, что это та самая провокация, о которой мы постоянно предупреждали, и которая была осуществлена в нужное время, в нужный час для того, чтобы запустить вот эту процедуру. Сейчас даже никто и не слушает о том, что не было никакой химической атаки. Запущен процесс, который, к сожалению, может закончиться очень плохо".



Как отметил постпред РФ при ООН, в проекте резолюции США по обсуждавшемуся в СБ ООН вопросу "нет ничего, чтобы соответствовало высоким стандартам Конвенции ООН по химическому оружию". Небензя в этой связи назвал американский проект "заведомо непроходным", - передает

Россия неоднократно предостерегала США от нанесения удара по Сирии, где на законных основаниях находятся российские военные. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в беседе с журналистами по завершении открытого заседания СБ ООН по ситуации в Сирии."Как неоднократно заявляло наше Министерство обороны, по приглашению сирийского правительства там на законных основаниях находятся российские военные, - сказал он. - Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия - не дай Бог, конечно - затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии".На вопрос о том, считает ли он, что США серьезно стремятся к дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии, российский дипломат ответил: "То, что мы слышим сейчас, свидетельствует о том, что рассматривается военный сценарий, что очень опасно, и мы пытаемся это подчеркнуть". "Как мне кажется, они пересекают опасную тонкую линию, что опасно само по себе и для мира", - добавил он.На просьбу прокомментировать проект резолюции, предложенный США по Сирии, Василий Небензя отметил, что он "содержит целый ряд неприемлемых положений", а внесенные туда американской стороной поправки "делают его еще хуже".Утверждения о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе - это провокация, которая может плохо кончиться, добавил Небензя."Наши военные в Сирии предоставили материал о том, что пробы земли говорят, что не было применения химвеществ, нет ни убитых, ни раненых, нет обращений в госпиталь по поводу химического отравления, - заявил он. - Это в очередной раз подтверждает, что это та самая провокация, о которой мы постоянно предупреждали, и которая была осуществлена в нужное время, в нужный час для того, чтобы запустить вот эту процедуру. Сейчас даже никто и не слушает о том, что не было никакой химической атаки. Запущен процесс, который, к сожалению, может закончиться очень плохо".Как отметил постпред РФ при ООН, в проекте резолюции США по обсуждавшемуся в СБ ООН вопросу "нет ничего, чтобы соответствовало высоким стандартам Конвенции ООН по химическому оружию". Небензя в этой связи назвал американский проект "заведомо непроходным", - передает ТАСС