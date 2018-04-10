сегодня, 13:02
Кузбасские депутаты выбрали Амана Тулеева спикером областного парламента
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 10 апреля на 70-й внеочередной сессии Совета народных депутатов региона стал спикером. Он занял место Алексея Синицына.
Вчера прежний спикер Совета Алексей Синицын заявил о желании сложить свои полномочия в пользу Амана Тулеева. По мнению Синицина, в корпусе депутатов работает команда бывшего губернатора, поэтому он должен возглавить ее.
1 апреля Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.
фото VSE42.ru