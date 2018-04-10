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Кузбасские депутаты выбрали Амана Тулеева спикером областного парламента

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#Аман Тулеев #Кемеровская область #кемеровская трагедия
Кузбасские депутаты выбрали Амана Тулеева спикером областного парламента

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 10 апреля на 70-й внеочередной сессии Совета народных депутатов региона стал спикером. Он занял место Алексея Синицына.

Как сообщает VSE42.ru, депутаты выбрали Амана Тулеева на тайном голосовании. За назначение Амана Тулеева на руководящий пост проголосовали 38 человек. Один проголосовал против.

Вчера прежний спикер Совета Алексей Синицын заявил о желании сложить свои полномочия в пользу Амана Тулеева. По мнению Синицина, в корпусе депутатов работает команда бывшего губернатора, поэтому он должен возглавить ее.

1 апреля Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

фото VSE42.ru

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#Аман Тулеев #Кемеровская область #кемеровская трагедия

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