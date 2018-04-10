В Липецкой области пройдет парад невест

Увидеть девушек на выданье можно во Льве Толстом.

22 апреля в поселке Лев Толстой состоится народное гулянье «Жены-мироносицы». Если в старину в этот день женщины оставляли детей на мужей и уходили на праздник в поле, то теперь праздник слабого пола проводят в городском парке. Старт гуляний намечен на 11 часов



- На народных гуляньях будут представлены местные подворья, современная и историческая кухня селений. Гостей торжества ждет угощение ухой, окрошкой, а также приготовленной на соломенном костре яичницей. Есть развлечения и для самых маленьких: детям предложим покатать яйца, поиграть в старинные игры, - рассказали GOROD48 в местном отделе культуры.



Центральным событием праздника станет парад «Ярмарка невест». Требование к участницам одно — не иметь штампа в паспорте, возраст невесты значения не имеет. Конкурсанткам придется придерживаться дресс-кода — платье в пол и платок на голове. Лучшую невесту выберет жюри.



Ожидается, что праздник продлится до 14 часов.