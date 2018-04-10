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Правительство расширило список заболеваний для получения инвалидности
В расширенный список заболеваний для получения инвалидности внесены, в частности, все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, шизофрения, цирроз печени, полная слепоглухота, детский церебральный паралич.
Медведев уточнил, что по новому документу "расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно".
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что система установления инвалидности была сильно изменена после многочисленных обращений инвалидов и инвалидных организаций.
"Устранены те сложности, с помощью которых эта инвалидность устанавливается на определенный срок или бессрочно",- уточнила вице-премьер.
Она также рассказала, что первое место среди детских заболеваний, по которым устанавливается инвалидность, стали занимать психические расстройства и расстройства поведения.
Документ, который опубликован на сайте кабмина, расширяет перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма. Всего в перечень внесено 58 заболеваний, - пишет "Российская газета".
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