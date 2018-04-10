В России

сегодня, 12:44

Правительство расширило список заболеваний для получения инвалидности‍

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#Инвалидность #заболевания
Правительство расширило список заболеваний для получения инвалидности‍

В расширенный список заболеваний для получения инвалидности внесены, в частности, все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, шизофрения, цирроз печени, полная слепоглухота, детский церебральный паралич.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об упрощении порядка установления инвалидности. Как рассказал глава правительства на совещании с вице-премьерами, он подписал постановление, которое изменяет правила признания лица инвалидом. 

Медведев уточнил, что по новому документу "расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно".

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что система установления инвалидности была сильно изменена после многочисленных обращений инвалидов и инвалидных организаций.

"Устранены те сложности, с помощью которых эта инвалидность устанавливается на определенный срок или бессрочно",- уточнила вице-премьер.

Она также рассказала, что первое место среди детских заболеваний, по которым устанавливается инвалидность, стали занимать психические расстройства и расстройства поведения.

Документ, который опубликован на сайте кабмина, расширяет перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма. Всего в перечень внесено 58 заболеваний, - пишет "Российская газета".
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#Инвалидность #заболевания

Комментарии (2)

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50 минут назад
Могли бы и не расширять список, все равно половина инвалидностей куплена за деньги.
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рынок

сегодня, 12:59
вы бы с петровского рынка проверили больных,зато с онко больных сняли все группы
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