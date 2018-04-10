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Доллар превысил 62 рубля впервые с декабря 2016 года
Доллар США и евро возобновили рост на "Московской бирже" во вторник утром после непродолжительного снижения на открытии торгов, курс доллара поднялся выше 62 руб./$1 впервые с 20 декабря 2016 года.
К 10:54 курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,27 рубля — до 62,93 рубля, курс евро — на 2,6 рубля, до 77,3 рубля.
При этом с утра обе валюты уже подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.
Накануне российская валюта сильно обвалилась на фоне введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попали более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.
В результате российский рынок акций ушел в пике, в лидерах падения оказались компании Олега Дерипаски "РусАл" и En+, а также Сбербанк — один из основных кредиторов "РусАла", - передает РИА-Новости.