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Работы на месте крушения Ан-148 прерывались из-за погодных условий
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, прибывший на место крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», сказал, что проводившиеся там работы по поиску останков тел и личных вещей погибших не прекращались.
"Работы на месте не прекращались, они прерывались только по погодным условиям", - сказал он.
Глава региона отметил, что работы продолжаются. "Работы будут продолжаться не один месяц. Земля будет оттаивать, был мощный удар, глубина воронки была большой. По поручению Следственного комитета, сегодня идут все работы в необходимом объеме, именно Следственный комитет определяет, что кому делать", - добавил он.
Ранее сообщалось, что группировка МЧС проведет дополнительное обследование места крушения самолета.
Экспертиза ДНК тел жертв авиакатастрофы, по словам Берга, будет продолжаться еще месяц-полтора.
"Из того количества фрагментов, что есть, четверть уже определена, осталось идентифицировать все остальные останки. В лабораториях, которые проводят ДНК-анализ, говорили мне, что эта работа займет сто дней. Очень надеемся, что через месяц-полтора она будет завершена", - сказал Берг.
Он пояснил, что в мире существуют всего два робота по анализу останков ДНК - один в США, второй в России. "Работа ведется круглосуточно, но, к сожалению, ускорить ее по техническим условиям невозможно. Мы делаем все возможное, чтобы эти работы были завершены как можно быстрее", - сообщил Берг.
Губернатор также добавил, что после этой работы тела выдадут родственникам для захоронения. "Останки будут переданы для захоронения, как только эксперты завершат работу. Мы встречались с родственниками в минувшую пятницу, им все объяснили, здесь с родственниками достигнуто полное понимание", - сказал Берг.
Ранее сообщалось, что семьям погибших в результате крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье выплатили компенсации от Московской области. 11 февраля Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Московской области вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. В результате катастрофы погиб 71 человек.