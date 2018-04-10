Прокатчик НЛМК - лучший специалист региона

Портрет работника Новолипецкого металлургического комбината, разместят на обновленной Доске почета Липецкой области в числе 30-ти лучших представителей разных профессий региона. Высокой чести удостоен вальцовщик стана холодной прокатки цеха динамной стали Лев Желтов.

Доска почета Липецкой области учреждена в 2003 году. Кандидатуры ежегодно предлагают представители органов власти и общественных организаций. Имена работников заносят в книгу «Трудовая слава Липецкой области», им также выплачивают денежную премию.

Всего в разные годы портреты 31 новолипчана украшали областную Доску почета.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, Лев Желтов работает на комбинате 34 года. При его непосредственном участии ввели в строй новое оборудование в цехе динамной стали, которое позволило улучшить качество и нарастить объем выпуска холоднокатаного проката. Лев Желтов - участник освоения выпуска новых высокотехнологичных видов продукции, включая прокат для электротехнического оборудования, стройиндустрии и автопрома. Его рационализаторские предложения помогли повысить производительность стана холодной прокатки, улучшить качество продукции, снизить ее себестоимость. За высокие результаты в труде Льву Желтову ранее присвоили звания «Заслуженный металлург России» и «Почетный металлург России», ему неоднократно вручали корпоративные награды.

Церемония открытия обновленной Доски почета по многолетней традиции состоится 1 мая на улице Ленина.