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34 минуты назад

Прокатчик НЛМК - лучший специалист региона

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#конкурс #Доска почета
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Прокатчик НЛМК - лучший специалист региона

Портрет работника Новолипецкого металлургического комбината, разместят на обновленной Доске почета Липецкой области в числе 30-ти лучших представителей разных профессий региона. Высокой чести удостоен вальцовщик стана холодной прокатки цеха динамной стали Лев Желтов. 

Доска почета Липецкой области учреждена в 2003 году. Кандидатуры ежегодно предлагают представители органов власти и общественных организаций. Имена работников заносят в книгу «Трудовая слава Липецкой области», им также выплачивают денежную премию. 

Всего в разные годы портреты 31 новолипчана украшали областную Доску почета.  

Как сообщает пресс-служба НЛМК, Лев Желтов работает на комбинате 34 года. При его непосредственном участии ввели в строй новое оборудование в цехе динамной стали, которое позволило улучшить качество и нарастить объем выпуска холоднокатаного проката.  Лев Желтов -  участник освоения выпуска новых высокотехнологичных видов продукции, включая прокат для электротехнического оборудования, стройиндустрии и автопрома. Его рационализаторские предложения помогли повысить производительность стана холодной прокатки, улучшить качество продукции, снизить ее себестоимость. За высокие результаты в труде Льву Желтову ранее присвоили звания «Заслуженный металлург России» и «Почетный металлург России», ему неоднократно вручали корпоративные награды. 

Церемония открытия обновленной Доски почета по многолетней традиции состоится 1 мая на улице Ленина. 


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#конкурс #Доска почета
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