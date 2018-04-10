сегодня, 11:23
Обвиненный в связи со школьницей житель Грязей решил взять ее в жены
В Следственном управлении СК РФ по Липецкой области раскрыли подробности уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего жителя Грязей по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по версии следствия, подозреваемый, зная о несовершеннолетии своей избранницы, неоднократно вступал с ней в интимную связь. Об этом стало известно, когда 15-летняя школьница об отношениях с возлюбленным рассказала отцу, намеревавшемуся отправить её на малую родину с целью будущего замужества.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В ходе следствия вину в совершении преступления признал, высказав твердое намерение взять школьницу в жены.
Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 4 лет лишения свободы. Однако, лицо, впервые совершившее данное преступление, может быть освобождено судом от наказания, если перестанет быть общественно опасным в связи со вступлением в брак с потерпевшей.
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