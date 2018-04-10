Происшествия

сегодня, 11:23

Обвиненный в связи со школьницей житель Грязей решил взять ее в жены

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#половая неприкосновенность
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Обвиненный в связи со школьницей житель Грязей решил взять ее в жены

В Следственном управлении СК РФ по Липецкой области раскрыли подробности уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего жителя Грязей по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по версии следствия, подозреваемый, зная о несовершеннолетии своей избранницы, неоднократно вступал с ней в интимную связь. Об этом стало известно, когда 15-летняя школьница об отношениях с возлюбленным рассказала отцу, намеревавшемуся отправить её на малую родину с целью будущего замужества.  

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В ходе следствия вину в совершении преступления признал, высказав твердое намерение взять школьницу в жены.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 4 лет лишения свободы. Однако, лицо, впервые совершившее данное преступление, может быть освобождено судом от наказания, если перестанет быть общественно опасным в связи со вступлением в брак с потерпевшей.

7 1821
#половая неприкосновенность
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Комментарии (7)

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Лене сорокиной

7 минут назад
Иди парашу жуй в параше и не чавкай здесь!!!
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Боцман

30 минут назад
Твердое намерение- это хорошо. Девушки любят твердое.
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Иван

38 минут назад
Зачем нам знать про порево немытых обезьян.
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Валек

49 минут назад
Вступлю в связь с несовершеннолетней, женится обещаю, век воли невидать))))
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Ваня

сегодня, 11:48
Так это чyрки
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Лена Сорокина

сегодня, 11:48
Познакомлюсь с парнем! Меня зовут Лена, студентка мед.колледжа, 21 год, веселая)) Пишите на 18pop.ru , найдете по имени! Жду писем;))
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Палач

сегодня, 11:39
Таким Х*Й на пеньке отрубать надо, а не Лук с ними чистить!
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