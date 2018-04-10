СМИ сообщили о сближении российских ВКС с эсминцем США у берегов Сирии‍

По информации СМИ, к эсминцу не менее четырех раз приближались российские истребители. Ранее президент США заявил, что в ближайшее время Соединенные Штаты объявят об ответных мерах на якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия.





Согласно изданию, эсминец в данный момент находится на расстоянии в 100 км от сирийского города Тартус, где располагается военно-морская база России.



Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку в Сирии. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ, - пишет

Над американским эсминцем USS Donald Cook как минимум четыре раза пролетали российские боевые самолеты. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.Согласно изданию, эсминец в данный момент находится на расстоянии в 100 км от сирийского города Тартус, где располагается военно-морская база России.Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку в Сирии. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ, - пишет Газета.ru