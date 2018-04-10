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СМИ сообщили о сближении российских ВКС с эсминцем США у берегов Сирии‍

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#США #Сирия #Россия
СМИ сообщили о сближении российских ВКС с эсминцем США у берегов Сирии‍

По информации СМИ, к эсминцу не менее четырех раз приближались российские истребители. Ранее президент США заявил, что в ближайшее время Соединенные Штаты объявят об ответных мерах на якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия.

Над американским эсминцем USS Donald Cook как минимум четыре раза пролетали российские боевые самолеты. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Согласно изданию, эсминец в данный момент находится на расстоянии в 100 км от сирийского города Тартус, где располагается военно-морская база России.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку в Сирии. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ, - пишет Газета.ru.
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#США #Сирия #Россия

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