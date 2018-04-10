Общество

сегодня, 11:08

Липчане в честь Дня труда объедут регион

6 357
#автопробег
Липчане в честь Дня труда объедут регион

Автопробег пройдет через четыре райцентра.

Профсоюзная молодежь Липецкой области отравится в автопробег в честь Дня труда. Липчане предпримут вояж 1 мая.

Маршрут автопробега проложен через Лебедянь, Данков, Лев Толстой и Чаплыгин. Общая его протяженность составляет 315 км. По ходу движения к участникам автопробега будут присоединяться экипажи. Стоянки будут сопровождаться концертами и флешмобами. Для участия в автопробеге необходимо до 23 апреля подать заявку по электронной почте ms.fplo@inbox.ru с пометкой «Автопробег «Мы в профсоюзе!» или по факсу 8-4742-77-07-04

Старт акции запланирован на 10:30 1 мая с площади Петра Великого. Финиш автопробега состоится в 15:00 в Чаплыгине.
6 357
#автопробег

Комментарии (6)

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профсоюз говновозов

16 минут назад
ни один из ездюков профсоюза лопатой не машет и на клмн в хироцехах шлак не глотают
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снова

17 минут назад
кредитные бездельники на своих инопомойках устроят очередной гей-парад
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Расеянин

56 минут назад
Опять питуна славить будут
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Лена Сорокина

сегодня, 11:48
Познакомлюсь с парнем! Меня зовут Лена, студентка мед.колледжа, 21 год, веселая)) Пишите на 18pop.ru , найдете по имени! Жду писем;))
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1

сегодня, 11:25
ОБЪЕБУТ!
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Гидравлический Ампер

сегодня, 11:15
У папуасов тоже есть праздники. Они в честь них с бубном вокруг костра прыгают.
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