Общество
сегодня, 11:08
Липчане в честь Дня труда объедут регион
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Автопробег пройдет через четыре райцентра.
Профсоюзная молодежь Липецкой области отравится в автопробег в честь Дня труда. Липчане предпримут вояж 1 мая.
Маршрут автопробега проложен через Лебедянь, Данков, Лев Толстой и Чаплыгин. Общая его протяженность составляет 315 км. По ходу движения к участникам автопробега будут присоединяться экипажи. Стоянки будут сопровождаться концертами и флешмобами. Для участия в автопробеге необходимо до 23 апреля подать заявку по электронной почте ms.fplo@inbox.ru с пометкой «Автопробег «Мы в профсоюзе!» или по факсу 8-4742-77-07-04
Старт акции запланирован на 10:30 1 мая с площади Петра Великого. Финиш автопробега состоится в 15:00 в Чаплыгине.
Маршрут автопробега проложен через Лебедянь, Данков, Лев Толстой и Чаплыгин. Общая его протяженность составляет 315 км. По ходу движения к участникам автопробега будут присоединяться экипажи. Стоянки будут сопровождаться концертами и флешмобами. Для участия в автопробеге необходимо до 23 апреля подать заявку по электронной почте ms.fplo@inbox.ru с пометкой «Автопробег «Мы в профсоюзе!» или по факсу 8-4742-77-07-04
Старт акции запланирован на 10:30 1 мая с площади Петра Великого. Финиш автопробега состоится в 15:00 в Чаплыгине.
6 357
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