СМИ сообщили об эвакуации Юлии Скрипаль в «безопасное место»‍

Ранее 10 апреля телеканал Sky сообщил, что Скрипаль выпишут во вторник. Источник телеканала сообщил, что она должна была покинуть больницу накануне, но этого не произошло.





66-летний отец Юлии, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, остается в лечебном учреждении. Сообщается, что его состояние "быстро улучшается".



Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Юлию Скрипаль, пострадавшую при инциденте в Солсбери, во вторник выписывают из больницы.



По его данным, Скрипаль должна была покинуть больницу еще в понедельник, однако на тот момент источники телеканала не подтверждали, произошло ли это.



29 марта Би-би-си также сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. В дальнейшем врачи констатировали улучшение состояния здоровья пациентки.



4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.



Лондон ранее выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало, - передает

Россиянка Юлия Скрипаль была выписана в понедельник из районной больницы Солсбери и доставлена в "безопасное место". Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.66-летний отец Юлии, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, остается в лечебном учреждении. Сообщается, что его состояние "быстро улучшается".Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Юлию Скрипаль, пострадавшую при инциденте в Солсбери, во вторник выписывают из больницы.По его данным, Скрипаль должна была покинуть больницу еще в понедельник, однако на тот момент источники телеканала не подтверждали, произошло ли это.29 марта Би-би-си также сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. В дальнейшем врачи констатировали улучшение состояния здоровья пациентки.4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.Лондон ранее выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало, - передает ТАСС