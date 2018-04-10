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СМИ сообщили об эвакуации Юлии Скрипаль в «безопасное место»‍

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#Дело Скрипаля
СМИ сообщили об эвакуации Юлии Скрипаль в «безопасное место»‍

Ранее 10 апреля телеканал Sky сообщил, что Скрипаль выпишут во вторник. Источник телеканала сообщил, что она должна была покинуть больницу накануне, но этого не произошло.

Россиянка Юлия Скрипаль была выписана в понедельник из районной больницы Солсбери и доставлена в "безопасное место". Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

66-летний отец Юлии, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, остается в лечебном учреждении. Сообщается, что его состояние "быстро улучшается".

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Юлию Скрипаль, пострадавшую при инциденте в Солсбери, во вторник выписывают из больницы.

По его данным, Скрипаль должна была покинуть больницу еще в понедельник, однако на тот момент источники телеканала не подтверждали, произошло ли это.

29 марта Би-би-си также сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. В дальнейшем врачи констатировали улучшение состояния здоровья пациентки.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало, - передает ТАСС.
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#Дело Скрипаля

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