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сегодня, 10:54

Подрядчиков для долгостроев «Елецкого» будут искать не в Липецке

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#долгострой #Елецкий
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Подрядчиков для долгостроев «Елецкого» будут искать не в Липецке

Часть объектов уже «закрыта».

Как сообщает управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, организации для продолжения строительства замороженных объектов микрорайона «Елецкий» будут искать в Орле и Самаре. Компании уже проявили заинтересованность в инвестировании.

Кроме того, на очередном еженедельном совещании в управлении строительства и архитектуры Липецкой области обсуждались вопросы завершения строительства жилых домов застройщиками ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» (дома по улицам Неделина-Фрунзе, Неделина и Агрономическая), жилых домов в микрорайоне Европейский (застройщик ОАО «Эксстроймаш»), жилых домов по улицам Ударников, Б.Хмельницкого и в микрорайоне Университетский (застройщик ООО «ЛИСК») и двух домов в микрорайоне Елецкий (застройщик АО «ЛИК»). Была проанализирована проделанная работа и намечены дальнейшие конкретные меры по наиболее быстрому и эффективному решению проблем дольщиков.

- Решен вопрос с новым подрядчиком двух домов в микрорайоне «Елецкий». Подписан договор ) о достройке двух секций жилого дома 3-1 в микрорайоне «Елецкий». В ближайшие дни будет подписано аналогичное соглашение по оставшимся двум секциям этого дома. Ввести дом в эксплуатацию, по словам директора компании, планируется в июне 2019 года. Положительно решен вопрос и о завершении строительства дома 2-9 в микрорайоне «Елецкий». Его новый подрядчик планирует сдать к концу текущего года, - указывают в управлении имущественных и земельных отношений.
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#долгострой #Елецкий
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Комментарии (4)

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Лена Сорокина

сегодня, 11:48
Познакомлюсь с парнем! Меня зовут Лена, студентка мед.колледжа, 21 год, веселая)) Пишите на 18pop.ru , найдете по имени! Жду писем;))
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Настя

сегодня, 11:40
А почему этим вопросом занимается управление имущественных и земельных вопросов, а потому, что это управление изначально все сделало, чтоб были обманутые дольщики. Кто является учредителем ЛИКа? Именно УИЗО. они что не видели? Видели! Что не знали? Знали . Просто там мафия.
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Шиша

сегодня, 11:34
Деньги получили и съеба......lisь
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Местное ворье гремит на всю страну

сегодня, 11:22
Был бы Сталин всех расстрелял бы нахрен
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