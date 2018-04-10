Подрядчиков для долгостроев «Елецкого» будут искать не в Липецке

Часть объектов уже «закрыта».

Как сообщает управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, организации для продолжения строительства замороженных объектов микрорайона «Елецкий» будут искать в Орле и Самаре. Компании уже проявили заинтересованность в инвестировании.



Кроме того, на очередном еженедельном совещании в управлении строительства и архитектуры Липецкой области обсуждались вопросы завершения строительства жилых домов застройщиками ООО «Риэлторский центр «Строй-Град» (дома по улицам Неделина-Фрунзе, Неделина и Агрономическая), жилых домов в микрорайоне Европейский (застройщик ОАО «Эксстроймаш»), жилых домов по улицам Ударников, Б.Хмельницкого и в микрорайоне Университетский (застройщик ООО «ЛИСК») и двух домов в микрорайоне Елецкий (застройщик АО «ЛИК»). Была проанализирована проделанная работа и намечены дальнейшие конкретные меры по наиболее быстрому и эффективному решению проблем дольщиков.



- Решен вопрос с новым подрядчиком двух домов в микрорайоне «Елецкий». Подписан договор ) о достройке двух секций жилого дома 3-1 в микрорайоне «Елецкий». В ближайшие дни будет подписано аналогичное соглашение по оставшимся двум секциям этого дома. Ввести дом в эксплуатацию, по словам директора компании, планируется в июне 2019 года. Положительно решен вопрос и о завершении строительства дома 2-9 в микрорайоне «Елецкий». Его новый подрядчик планирует сдать к концу текущего года, - указывают в управлении имущественных и земельных отношений.