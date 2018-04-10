Ельчанка зарезала брата из-за пропавшего телефона

Еще один брат женщины получил удар ножом в грудь.

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства человека.



По версии следствия, 13 ноября 2017 года находящиеся в состоянии алкогольного опьянения брат и сестра поссорились из-за пропавшего сотового телефона.



Сестра обвинила брата в краже, а тот в пылу ссоры толкнул ее рукой в грудь, от чего женщина упала.

После этого, она схватила нож и нанесла брату в общей сложности восемь ножевых ранений, от которых он скончался на месте.



Убийство пытался остановить второй брат, который также находился в квартире, однако получил удар ножом в грудь, причинивший тяжелое проникающее колото-резаное ранение.



В ходе следствия ельчанке предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).



Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба

