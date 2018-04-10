Происшествия

сегодня, 10:49

Ельчанка зарезала брата из-за пропавшего телефона

8 1852
#убийство
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Ельчанка зарезала брата из-за пропавшего телефона

Еще один брат женщины получил удар ножом в грудь.

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства человека.

По версии следствия, 13 ноября 2017 года находящиеся в состоянии алкогольного опьянения брат и сестра поссорились из-за пропавшего сотового телефона.

Сестра обвинила брата в краже, а тот в пылу ссоры толкнул ее рукой в грудь, от чего женщина упала.
После этого, она схватила нож и нанесла брату в общей сложности восемь ножевых ранений, от которых он скончался на месте.

Убийство пытался остановить второй брат, который также находился в квартире, однако получил удар ножом в грудь, причинивший тяжелое проникающее колото-резаное ранение.

В ходе следствия ельчанке предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба 
8 1852
#убийство
1

Комментарии (8)

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Лене сорокиной

5 минут назад
Иди парашу жуй в параше и не чавкай здесь!!!
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сёрфер

56 минут назад
эй.., а ну точно) как то я этот момент и упустил)
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.

58 минут назад
Не сестра, а жидкий Терминатор какой то!!!
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Лена Сорокина

сегодня, 11:49
Познакомлюсь с парнем! Меня зовут Лена, студентка мед.колледжа, 21 год, веселая)) Пишите на 18pop.ru , найдете по имени! Жду писем;))
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эй..

сегодня, 11:45
сёрфер, 2 потерпевших...думай голова кепку куплю
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сёрфер

сегодня, 11:24
странно) 111 зачем сюда прикрутили если есть уже 105) прикручивайте тогда 111 ч4 и убирайте 105) короче либо туфта либо очередная ошибка)
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Счастливое многодетное семейство!

сегодня, 11:21
Как и все такие!Всегда помогают и поддерживают друг друга! Особенно в пьянстве и одна хата на всех,один телефон на всех.и так с рождения и до самой смерти.)))))
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Тася

сегодня, 11:15
8апреля в Чаплыгинского районе жена нырнула мужа ножечком ,мыжчина в реанимации.
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