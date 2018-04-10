18-летний житель Грязей попал под уголовное дело за связь со школьницей

Пара встречалась у юноши в квартире.

В Грязях возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города. Юноше вменяют ч.1 ст. 134 УК РФ (" Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").



Как оказалось, на протяжении 2017 года парень в своей квартире регулярно вступал в интимную связь с тогда еще 15-летней школьницей.



За подобное преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишение свободы сроком до четырех.

