Общество

38 минут назад

18-летний житель Грязей попал под уголовное дело за связь со школьницей

723
#половая неприкосновенность
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18-летний житель Грязей попал под уголовное дело за связь со школьницей

Пара встречалась у юноши в квартире.

В Грязях возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города. Юноше вменяют ч.1 ст. 134 УК РФ (" Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").

Как оказалось, на протяжении 2017 года парень в своей квартире регулярно вступал в интимную связь с тогда еще 15-летней школьницей.

За подобное преступление Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишение свободы сроком до четырех.
723
#половая неприкосновенность
1

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