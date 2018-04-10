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Липецких автопутешественников ждут в Челябинске

3 205
#пробег #литература
Липецких автопутешественников ждут в Челябинске

Встреча поэтов-туристов и горожан состоится в библиотеке.

11 апреля в «Литературной гостиной» Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина города Челябинска пройдет встреча с липецкими поэтами Андреем Новиковым и Александром Пономарёвым, сообщает ценрарализованная библиотечная система Челябинска. На встрече в библиотеке прозвучат стихи в исполнении авторов и состоится беседа по творчеству поэтов.

Напомним, липецкое отделение «Союза писателей России» проводит акцию: литературный автопробег «Великая Россия». Председатель правления Андрей Новиков и сопредседатель Александр Пономарёв проедут через 17 регионов России по маршруту Липецк – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Чита – Биробиджан – Хабаровск – Южно-Сахалинск – Абакан – Горно-Алтайск – Липецк.

Сами организаторы о своей акции говорят так: «В каждом из регионов мы будем искать литературные особенности, и транслировать их слушателям, для этого в соцсетях нами будут созданы группы для охвата наибольшей зрительской аудитории. Цель акции: привлечь к литературному процессу и чтению как можно большее количество людей, особенно молодёжи».
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#пробег #литература

Комментарии (3)

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Барыга

20 минут назад
Сколько бездельников)))) только не работать.
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Конь

38 минут назад
Это что за автопетушитили?
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липецкие поэты спляшут на корпоративе недорог

43 минуты назад
я поэт ! Зовусь я Цветик ! От меня вам всем приветик !
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