Липецких автопутешественников ждут в Челябинске

Встреча поэтов-туристов и горожан состоится в библиотеке.

11 апреля в «Литературной гостиной» Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина города Челябинска пройдет встреча с липецкими поэтами Андреем Новиковым и Александром Пономарёвым, сообщает ценрарализованная библиотечная система Челябинска. На встрече в библиотеке прозвучат стихи в исполнении авторов и состоится беседа по творчеству поэтов.



Напомним, липецкое отделение «Союза писателей России» проводит акцию: литературный автопробег «Великая Россия». Председатель правления Андрей Новиков и сопредседатель Александр Пономарёв проедут через 17 регионов России по маршруту Липецк – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Чита – Биробиджан – Хабаровск – Южно-Сахалинск – Абакан – Горно-Алтайск – Липецк.



Сами организаторы о своей акции говорят так: «В каждом из регионов мы будем искать литературные особенности, и транслировать их слушателям, для этого в соцсетях нами будут созданы группы для охвата наибольшей зрительской аудитории. Цель акции: привлечь к литературному процессу и чтению как можно большее количество людей, особенно молодёжи».