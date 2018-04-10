Общество
сегодня, 09:51
Липецких общественников научат этномедиации
В городе состоится форум НКО.
26-27 апреля 2018 года в Липецке пройдет IV Межрегиональный форум некоммерческих организаций ЦФО «Липецкие встречи НКО», сообщают организаторы. Ожидается участие порядка 200 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций Центрального федерального округа. Форум включит в себя пленарные заседания, дискуссии, обсуждение кейсов, тематические сессии.
В рамках форума будут рассмотрены темы: «Третий сектор: перспективы развития», «Добровольчество: новые горизонты», «Создание проектов народной дипломатии» и «Доступ СО НКО на рынок социальных услуг». Участники форума смогут научиться применять способы «эффективного лидерства», оформлять заявки на гранты, взаимодействовать с общественностью, а также обучатся навыкам медиации.
- В локальных и более широких этноконфликтах всегда есть сложности. С этническими конфликтами мы можем столкнуться на локальном уровне – в муниципальных образованиях, но владея технологиями этномедиации, всегда можно решить любые споры в сфере межнациональных отношений, - указывают организаторы.
Заявки на участие принимаются до 20 апреля.
В рамках форума будут рассмотрены темы: «Третий сектор: перспективы развития», «Добровольчество: новые горизонты», «Создание проектов народной дипломатии» и «Доступ СО НКО на рынок социальных услуг». Участники форума смогут научиться применять способы «эффективного лидерства», оформлять заявки на гранты, взаимодействовать с общественностью, а также обучатся навыкам медиации.
- В локальных и более широких этноконфликтах всегда есть сложности. С этническими конфликтами мы можем столкнуться на локальном уровне – в муниципальных образованиях, но владея технологиями этномедиации, всегда можно решить любые споры в сфере межнациональных отношений, - указывают организаторы.
Заявки на участие принимаются до 20 апреля.