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сегодня, 09:51

Липецких общественников научат этномедиации

293
#форум #НКО
Липецких общественников научат этномедиации

В городе состоится форум НКО.

26-27 апреля 2018 года в Липецке пройдет IV Межрегиональный форум некоммерческих организаций ЦФО «Липецкие встречи НКО», сообщают организаторы. Ожидается участие порядка 200 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций Центрального федерального округа. Форум включит в себя пленарные заседания, дискуссии, обсуждение кейсов, тематические сессии.

В рамках форума будут рассмотрены темы: «Третий сектор: перспективы развития», «Добровольчество: новые горизонты», «Создание проектов народной дипломатии» и «Доступ СО НКО на рынок социальных услуг». Участники форума смогут научиться применять способы «эффективного лидерства», оформлять заявки на гранты, взаимодействовать с общественностью, а также обучатся навыкам медиации.

- В локальных и более широких этноконфликтах всегда есть сложности. С этническими конфликтами мы можем столкнуться на локальном уровне – в муниципальных образованиях, но владея технологиями этномедиации, всегда можно решить любые споры в сфере межнациональных отношений, - указывают организаторы.

Заявки на участие принимаются до 20 апреля.
293
#форум #НКО

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