Рэпер Нигатив выступит для липчан в казенном доме

Встреча состоится в региональном управлении молодежной политики.

Известный российский рэпер Нигатив выступит в Липецке 13 апреля. Площадкой для музыканта станет управление молодежной политики Липецкой области.



Как сообщает Росмолодежь, выступление состоится в рамках дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных". Липчан приглашают на неформальный разговор с известным рэп-исполнителем Нигатив. Известный российский рэпер обсудит со студентами тему «Творческая самореализация молодежи» и ответит на их вопросы. В репертуаре Нигатива можно найти как остросоциальные треки, так и лирику, а клипы набирают более миллиона просмотров на YouTube.com и активно обсуждаются как в рэп-сообществе, так и за его пределами.



- Проект дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» направлен на то, чтобы показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе независимо от места рождения и социального статуса молодого человека, - указывают организаторы.



Встреча начнется в 19:30. Вход свободный по предварительной регистрации.



Фото: Росмолодежь

