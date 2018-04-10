Общество

сегодня, 09:39

Рэпер Нигатив выступит для липчан в казенном доме

4 520
#Нигатив #диалог на равных #Росмолодежь
Рэпер Нигатив выступит для липчан в казенном доме

Встреча состоится в региональном управлении молодежной политики.

Известный российский рэпер Нигатив выступит в Липецке 13 апреля. Площадкой для музыканта станет управление молодежной политики Липецкой области.

Как сообщает Росмолодежь, выступление состоится в рамках дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных". Липчан приглашают на неформальный разговор с известным рэп-исполнителем Нигатив. Известный российский рэпер обсудит со студентами тему «Творческая самореализация молодежи» и ответит на их вопросы. В репертуаре Нигатива можно найти как остросоциальные треки, так и лирику, а клипы набирают более миллиона просмотров на YouTube.com и активно обсуждаются как в рэп-сообществе, так и за его пределами.

- Проект дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» направлен на то, чтобы показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе независимо от места рождения и социального статуса молодого человека, - указывают организаторы.

Встреча начнется в 19:30. Вход свободный по предварительной регистрации.

Фото: Росмолодежь
4 520
#Нигатив #диалог на равных #Росмолодежь

Комментарии (4)

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брат помоги

16 минут назад
да это наш гопник с 9 раена Петруха
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дед никадим

41 минуту назад
Репер это кто, гомосек пот нашему?
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гость 555

56 минут назад
Сергей 13, как минимум)
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Сергей 13

сегодня, 09:56
Да тут за одну рожу пятилетка храпит...
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