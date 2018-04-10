Общество
сегодня, 09:26
Липецк предлагают освободить от позорного благоустройства
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Старым покрышкам не место во дворах.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Кузнецов вынес на суд липчан предложение убрать из городских дворов старые автомобильные покрышки. Автор замечает, что такое благоустройство только уродует жилые зоны и превращает их в опасную мусорку.
- В разных районах нашего города сегодня скапливается огромное количество старых автомобильных покрышек. Ими «украшены» не только придомовые участки, спортивные и детские площадки многих дворов, но и территории детских и юношеских образовательных учреждений. Отслужившие свой срок автомобильные шины относятся к отходам 4 класса опасности, так как содержащиеся в них токсичные химические соединения и канцерогены представляют опасность для здоровья человека и загрязняют экологию, - указывает Сергей. - В связи с этим предлагаю поддержать усиление контроля со стороны надзорных органов за исполнением законодательства в сфере экологии и охраны здоровья человека. В том числе ужесточить ответственность руководителей управляющих компаний, муниципальных служб по уборке города и образовательных учреждений за размещение на вверенных им территориях, подлежащих обязательной утилизации, отработанных автомобильных шин и конструкций из них.
Предложение об утилизации шин будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 мая. Если к этому сроку инициативу поддержат 500 и более человек, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- В разных районах нашего города сегодня скапливается огромное количество старых автомобильных покрышек. Ими «украшены» не только придомовые участки, спортивные и детские площадки многих дворов, но и территории детских и юношеских образовательных учреждений. Отслужившие свой срок автомобильные шины относятся к отходам 4 класса опасности, так как содержащиеся в них токсичные химические соединения и канцерогены представляют опасность для здоровья человека и загрязняют экологию, - указывает Сергей. - В связи с этим предлагаю поддержать усиление контроля со стороны надзорных органов за исполнением законодательства в сфере экологии и охраны здоровья человека. В том числе ужесточить ответственность руководителей управляющих компаний, муниципальных служб по уборке города и образовательных учреждений за размещение на вверенных им территориях, подлежащих обязательной утилизации, отработанных автомобильных шин и конструкций из них.
Предложение об утилизации шин будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 мая. Если к этому сроку инициативу поддержат 500 и более человек, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
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