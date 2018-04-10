Общество

сегодня, 09:26

Липецк предлагают освободить от позорного благоустройства

17 1518
#шины #мусор #инициатива #благоустройство
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Липецк предлагают освободить от позорного благоустройства

Старым покрышкам не место во дворах.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Кузнецов вынес на суд липчан предложение убрать из городских дворов старые автомобильные покрышки. Автор замечает, что такое благоустройство только уродует жилые зоны и превращает их в опасную мусорку.

- В разных районах нашего города сегодня скапливается огромное количество старых автомобильных покрышек. Ими «украшены» не только придомовые участки, спортивные и детские площадки многих дворов, но и территории детских и юношеских образовательных учреждений. Отслужившие свой срок автомобильные шины относятся к отходам 4 класса опасности, так как содержащиеся в них токсичные химические соединения и канцерогены представляют опасность для здоровья человека и загрязняют экологию, - указывает Сергей. - В связи с этим предлагаю поддержать усиление контроля со стороны надзорных органов за исполнением законодательства в сфере экологии и охраны здоровья человека. В том числе ужесточить ответственность руководителей управляющих компаний, муниципальных служб по уборке города и образовательных учреждений за размещение на вверенных им территориях, подлежащих обязательной утилизации, отработанных автомобильных шин и конструкций из них.

Предложение об утилизации шин будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 мая. Если к этому сроку инициативу поддержат 500 и более человек, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
17 1518
#шины #мусор #инициатива #благоустройство
1

Комментарии (17)

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гостья

24 минуты назад
Нике,, убрать на фик все эти "уродства" вместе с цветочками на клумбах и газонах, вырубить все кустики-деревья, заасфальтировать всё и сделать везде автостоянку....так будет лучше? эти шины и бабушки , защищающие своих "уродцев" хоть немного от машин дворы защищают...так уже везде асфальт и машины...
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Вопросик

25 минут назад
Нике,, причём здесь быдло ? у нас есть свод правил и законов по оформлению придомовой территории ? у нас есть старшие по дому ? просто денег нет на нормальное оформление у пенсионеров ! а те кто в грязь машины ставит они быдло или нет ?
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Нике,

34 минуты назад
Эт точно. Дело не только в шинах. Народ тащит в палисадник, что самому не нужно, а выбросить жалко. Повсюду "распятые" на деревьях плюшевые медведи, "лебеди" из покрышек, уродства из пластиковых бутылок. Но ведь быдлу нравится...
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Вопросик

сегодня, 10:03
Сергей 13, нет денег на созидание , можно сделать парковочные карманы , клумбы и ограждения , можно ! где , взять бабло на всё это ?
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Вопросик

сегодня, 10:02
гость, а потом , грязища по всему двору , по трутуарам будем гроздъями ! Пройдитесь по улицам Семашко и Липовская , и зайдите во внутрь дворов ! и представьте , чтобудет если убрать покрышки !
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Сергей 13

сегодня, 10:01
Не буду касаться вопроса благоустройства,пользователи этого портала предлагают по жизни что то убрать,сломать,их энергию никак нельзя в созидательное русло направить?
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гость

сегодня, 09:59
В предстоящий субботник и можно организовать сбор шин по дворам районов, назначив в каждом районе ответственного за эту работу. Думаю многие поддержат такую инициативу.
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гостья

сегодня, 09:59
ника, да вы не успеете глазом моргнуть, как ваши газоны и клумбы превратятся в автостоянку)))) эти шины хоть немного сдерживают и все равно убирают и прутся на газоны, пока не будут действовать правила о запрете стоянки на газонах, шины пусть остаются...и не только на газоны, но и по тротурам и где дети ходят...постоянно между пр.Победы 17 и детским садом 130 едут машины, а там вообще нет дороги для авто, но зато дети идут в школу
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Вопросик

сегодня, 09:58
гость, не старушкам , а автовладельцам которые на открытой земле паркуются , Семашко , 6 , зайдите посмотрите , грязища , шины , сральник , Отдел охраны окружающей среды администрации города Липецка , ЦЕНТР ГОРОДА !
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Вопросик

сегодня, 09:56
Гидравлический Ампер, Отдел охраны окружающей среды администрации города Липецка выходит прямиком во двор Семашко ,6 , там сральник , это , просто попа , всему отделу похрен ! Протасова себе под нос бормочет вечно , хрень всякую !
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