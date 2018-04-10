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Китай намерен снизить пошлины на ввозимые товары
Также Китай будет расширять масштабы импорта
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин в 2018 году планирует снизить ряд пошлин на ввозимые в страну товары, в частности на автомобили.
Цель этого - стимулировать внутреннее потребление. Об этом 10 апреля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Азиатском экономическом форуме в Боао, передают "Известия".
«Внутреннее потребление - движущий фактор экономического развития КНР, цель которого - удовлетворить увеличивающийся спрос населения нашей страны, благосостояние которого постоянно растет», — заявил он.
Каких стран коснется снижение пошлин, Си Цзиньпин не стал уточнять. Он полагает, что в ближайшее время Китай увеличит импорт товаров с уникальными характеристиками, а в ответ развитые страны снимут ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в КНР.
Вектор в сторону увеличения импорта говорит о том, что Китай не будет больше стремиться к положительному торговому балансу (когда стоимость экспорта превышает стоимость импорта), скорее преследуя цель его сбалансировать, уточнил Си Цзиньпин.
Цель этого - стимулировать внутреннее потребление. Об этом 10 апреля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Азиатском экономическом форуме в Боао, передают "Известия".
«Внутреннее потребление - движущий фактор экономического развития КНР, цель которого - удовлетворить увеличивающийся спрос населения нашей страны, благосостояние которого постоянно растет», — заявил он.
Каких стран коснется снижение пошлин, Си Цзиньпин не стал уточнять. Он полагает, что в ближайшее время Китай увеличит импорт товаров с уникальными характеристиками, а в ответ развитые страны снимут ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в КНР.
Вектор в сторону увеличения импорта говорит о том, что Китай не будет больше стремиться к положительному торговому балансу (когда стоимость экспорта превышает стоимость импорта), скорее преследуя цель его сбалансировать, уточнил Си Цзиньпин.