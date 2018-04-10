21-летний парень погиб в перевернувшейся машине

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека, один погиб.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 9 апреля в Липецке на прсопекте Победы 31-летний водитель «Ниссана» вне пешеходного перехода допустил наезд на 17-летнего парня, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В селе Доброе на улице Школьной 21-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате от полученных травм парень скончался на месте ДТП.

В Липецке на улице Московской 36-летний водитель «ВАЗ-2115» на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 44-летнюю женщину, которая получила травмы и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 882 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 10, превышение скорости – 431, неиспользование ремней безопасности – 47, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 32.