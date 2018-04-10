Происшествия
сегодня, 07:57
Грабитель с грязным камнем унес выручку «Русского аппетита»
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В городе введен план "Перехват".
Этой ночью в Липецке ограбили киоск "Русский аппетит" на остановке "Памятник Танкистам".
Грабитель разбил грязным камнем окно, залез в киоск, и, со словами "Где деньги, сука?", отнял у продавщицы всю выручку - более 15 000 рублей.
После ограбления в городе ввели план "Перехват". Преступник пока не найден.
Грабитель разбил грязным камнем окно, залез в киоск, и, со словами "Где деньги, сука?", отнял у продавщицы всю выручку - более 15 000 рублей.
После ограбления в городе ввели план "Перехват". Преступник пока не найден.
10 2476
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