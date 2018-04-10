Грабитель с грязным камнем унес выручку «Русского аппетита»

В городе введен план "Перехват".

Этой ночью в Липецке ограбили киоск "Русский аппетит" на остановке "Памятник Танкистам".



Грабитель разбил грязным камнем окно, залез в киоск, и, со словами "Где деньги, сука?", отнял у продавщицы всю выручку - более 15 000 рублей.



После ограбления в городе ввели план "Перехват". Преступник пока не найден.





