Происшествия

сегодня, 07:57

Грабитель с грязным камнем унес выручку «Русского аппетита»

10 2476
#ограбление
1
Грабитель с грязным камнем унес выручку «Русского аппетита»

В городе введен план "Перехват".

Этой ночью в Липецке ограбили киоск "Русский аппетит" на остановке "Памятник Танкистам".

Грабитель разбил грязным камнем окно, залез в киоск, и, со словами "Где деньги, сука?", отнял у продавщицы всю выручку -  более 15 000 рублей.

После ограбления в городе ввели план "Перехват". Преступник пока не найден.


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10 2476
#ограбление
1

Комментарии (10)

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Тринитротолуол

11 минут назад
А может он кирпич с какакой перепутал?
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Скарлетт

12 минут назад
Наверное денег нет раз на. святой неделе ограбил.
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Зоолог

24 минуты назад
А почему никто не пишет, что вокруг этих киосков полно собачиго говна? Я сегодня снова вляпался. Ох бяда, бяда!
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Почему камень

42 минуты назад
не помыл????
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Гидравлический Ампер

43 минуты назад
План "Перехват" плавно перетек в план "Перекус"
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Я

45 минут назад
Полицаи только кто против воров путена гоняют и ищут ,а бомжа не найдут
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Кандидат

46 минут назад
Даааа,грабитель нынче не культурный пошел,камни перед ограблением надо тщательно мыть и высушивать.Лезет же не в сапожную мастерскую.Мало того,что камень грязный, ещё и грязно ругался...смею предположить,что грабитель из Грязей.
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Писькин

51 минуту назад
В русапах камеры смотрят на окно. Хотя скорее всего это муляжи.
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Сиськин

59 минут назад
Блэт, как он посмел сука ГРЯЗНЫМ камнем окно разбивать ?!?!? Это же беспредел, а вот если бы чистым, то совсем другой разговор :) P.s Фраза «где деньги сука», просто отправила меня под стол со смеху)) Хоть блокбастер снимай, аля Голливуд
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алекс

сегодня, 08:21
Найдут.и лучше бы быстрей нашли сотрудники полиции а не хозяева
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