Липчанин в «дерби страны»: голевой пас, который лишил ЦСКА шансов на чемпионство

Кирилл Панченко после травмы выходит на ведущие роли в российской Премьер-Лиге.

Родившийся в Липецке форвард Кирилл Панченко стал одним из героев вынесенного на понедельник столичного «дерби» в 25-м туре РФПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Динамовцы, идущие в нижней части турнирной таблицы, сумели победить на «ВЭБ Арены» - 2:1. Панченко не только был одним из самых активных, но и сделал голевой пас на 11-й минуте, когда «бело-голубые» открыли счет. Разбежавшись по центру, форвард не стал наносить свой традиционный дальний удар, а покатил мяч направо Александру Ташаеву, который прицельным ударом уложил его в дальний нижний от Игоря Акинфеева угол ворот.

Вообще многие отметили, что главный тренер «динамо» Дмитрий Хохлов в весенних матчах начал использовать Панченко не так, как раньше, когда на него играла вся команда. Сейчас Кирилл исполняет функции, скорее, плеймейкера и действует из глубины поля.

У динамовцев «дубль» оформил Ташаев (11, 49-я минуты), у армейцев один гол отыграл Федер Чалов (61).

Мог забить и сам Кирилл Панченко, который в первом тайме выходил практически один на один с вратарем, но ударил выше.

По сути, поражение лишило ЦСКА последних шансов на чемпионство: отставание в 8 очков от лидера за шесть матчей вряд ли реально отыграть.

А Панченко после игры поблагодарил армейских фанатов, ведь когда-то он играл в ЦСКА.

- Я провел в этой команде незабываемое время. Большое спасибо руководству и ребятам. Они меня тепло встретили. Перед матчем мы пообщались. Эмоции только положительные, - заявил Кирилл после матча.

– Что произошло с "Динамо"? В последних двух турах ваша команда стала набирать очки. В чем причина преображении?

– Я бы сказал, что не последние две игра, а шесть матчей. Мы в декабре две встречи сыграли удачно, и весенний этап начали хорошо. Команда неплохо готова физически и настрой у нас боевой.

В нынешнем сезоне Кирилл Панченко провел за «Динамо» 13 матчей и забил 4 гола. Осенью он получил травму и пропустил несколько месяцев. В весенней части сезона принял участие уже в 3-х матчах, и после игры с ЦСКА заявил, что последствия травмы его больше не беспокоят.



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