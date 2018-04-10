Происшествия

сегодня, 07:34

Три машины горели ночью в Липецкой области

1895
#пожар
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Три машины горели ночью в Липецкой области

Одну из них огонь уничтожил полностью.

Этой ночью и рано утром в Липецкой области горели три автомобиля.

Первый из них вспыхнул в 00:44 на территории поселка Сахараного завода в Лебедяни. Два отделения пожарных пытались спасти машину, но было поздно - она выгорела дотла.

Второй пожар занялся уже под утро на улице Юбилейной в Ельце. Здесь в 03:38 загорелся «Mitsubishi Lancer», огонь задел и стоящий рядом «ВАЗ-2109».  Обе машины получили серьезные повреждения.
1895
#пожар
1

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