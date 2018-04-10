Три машины горели ночью в Липецкой области

Одну из них огонь уничтожил полностью.

Этой ночью и рано утром в Липецкой области горели три автомобиля.



Первый из них вспыхнул в 00:44 на территории поселка Сахараного завода в Лебедяни. Два отделения пожарных пытались спасти машину, но было поздно - она выгорела дотла.



Второй пожар занялся уже под утро на улице Юбилейной в Ельце. Здесь в 03:38 загорелся «Mitsubishi Lancer», огонь задел и стоящий рядом «ВАЗ-2109». Обе машины получили серьезные повреждения.

