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Ельчанка ускакала с Кридом в закат

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##Ольга Ломакина #Егор Крид #холостяк
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Ельчанка ускакала с Кридом в закат

Девушка продолжит борьбу за сердце певца.

23-летняя модель и актриса Ольга Ломакина продолжит борьбу за сердце певца Егора Крида в шоу «Холостяк». Девушка успешно прошла испытание свиданием и получила розу от главного героя проекта. Теперь на испанской вилле у ельчанки осталось всего семеро соперниц.

Для Ольги Ломакиной на шоу подобрали свидание на ипподроме. Девушка и певец показали себя в умении обращаться с лошадьми. В качестве приглашения на свидания главный герой прислал ельчанке очки: ранее Крид отмечал, что Ольга в них чудо как мила. А девушка перед встречей волновалась как школьница: она призналась, что ее коленки трясутся, мысли путаются, и вообще – общее ее состояние можно описать как мандраж.

Волноваться девушке пришлось и на свидании. Испытание лошадью было пройдено, небывало красивый закат снят на телефон – пришло время общения за ужином. А с ним – и время откровений. Модель призналась певцу, что иногда курит, что ее часто обманывали возлюбленные. В рассказах Ольги Крид увидел поведение своей бывшей девушки, которая задушила их отношения ревностью. Тогда певец попросил у Ольги извинения и сказал, что между ним и ею нет точек соприкосновения. Ельчанка испугалась. Но зря. Это казалось шуткой: Егор прямо на свидании вручил Ольге розу – пропуск в следующий тур.

Напомним, что шоу «Холостяк» снималось в Испании прошлой осенью. Сейчас же ельчанка участвует в конкурсе «Мисс Россия» и выкладывает в соцсети фото со съемок проекта. Без спойлеров.








Фото: https://www.instagram.com/

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##Ольга Ломакина #Егор Крид #холостяк
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