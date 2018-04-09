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Липецкая вечЁрка: соседский самосуд, потоп на Набережной и отдых судей

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: соседский самосуд, потоп на Набережной и отдых судей
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 9 апреля.

Больше всего внимания липчане уделили взаимоотношениям соседей. На Пасху в райцентре загорелась квартира в двухэтажном доме… Все кончилось самосудом.

В первый рабочий день недели читатели активно интересовались стоимостью продаваемого из-за банкротства внедорожника. Конкурсный управляющий по делу о банкротстве липецкой организации ОАО «Мостостроительный отряд № 126» выставил на аукцион транспорт предприятия. Среди лотов — полуприцепа, МАЗа и крана — затесался и TOYOTA RAV4. Внедорожник планируют сбыть с торгов за 249 653,70 рублей.

Оживленное обсуждение вызвала новость про предложение убрать пешеходный переход с площади Мира. Автор уверен, что ликвидация светофора разгрузит движение. Предложение о ликвидации «зебры» будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 мая.

Шквал эмоций разразился под сообщением насчет путевок для льготников и для судей. Региональное управление судебного департамента и областное отделение фонда социального страхования через госзакупки ищут поставщиков путевок. Максимальные суммы тендеров близки - 1 750 271 рубль и 1 731 744 рубля, соответственно. Но отдохнуть и полечиться на них смогут по-разному.

Вместе с этим, липчане насторожены сообщением об утопающей Набережной. Река Воронеж уже который день выходит из берегов. Подтоплены многие участки домов в районе Ниженки и Сокола. Местами вода уже подошла к ступенькам и бетонному ограждению и городской набережной. Лавочки, турники, раздевалки почти все стоят в воде.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

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Член партии

29 минут назад
гниды из управления спорта своровали все деньги на развитие футбола. хищение в десятки миллионов рублей. уголовные дела с зимы. кто заставит Дементьева уйти?
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