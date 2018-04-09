Культура

сегодня, 18:14

На Красную горку пройдёт Пасхальный концерт

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#Пасха #фестиваль
На Красную горку пройдёт Пасхальный концерт

А ещё на этой неделе состоится фестиваль православной музыки, поэзии и творчества.

15 апреля в 16:00 в Областном центре культуры, народного творчества и кино состоится традиционный пасхальный концерт. Во время концерта прозвучат светские и духовные произведения, посвященные одному из главных православных праздников. Ожидается, что на концерт соберутся около 500 человек.

Пасхальный концерт в Липецке проходит ежегодно на Красную горку. Обычно перед началом концерта с приветственным словом к собравшимся со сцены обращается Митрополит Липецкий и Задонский Никон.

Ещё одно крупное культурное мероприятие, приуроченное к Памхе, проведёт Центр культуры, досуга и народного творчества села Долгоруково. Там 11 апреля состоится открытый фестиваль православной духовной музыки, поэзии и народного творчества «Русь Святая». Планируется, что в фестивале примут участие около 100 человек.
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#Пасха #фестиваль

Комментарии (3)

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Почем

4 минуты назад
Билеты??? Свечки бесплатные будут?
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Веня

18 минут назад
., забыли как еврейский праздник называется
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.

сегодня, 18:24
К ПаМхе?
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