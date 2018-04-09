На Красную горку пройдёт Пасхальный концерт

А ещё на этой неделе состоится фестиваль православной музыки, поэзии и творчества.

15 апреля в 16:00 в Областном центре культуры, народного творчества и кино состоится традиционный пасхальный концерт. Во время концерта прозвучат светские и духовные произведения, посвященные одному из главных православных праздников. Ожидается, что на концерт соберутся около 500 человек.



Пасхальный концерт в Липецке проходит ежегодно на Красную горку. Обычно перед началом концерта с приветственным словом к собравшимся со сцены обращается Митрополит Липецкий и Задонский Никон.



Ещё одно крупное культурное мероприятие, приуроченное к Памхе, проведёт Центр культуры, досуга и народного творчества села Долгоруково. Там 11 апреля состоится открытый фестиваль православной духовной музыки, поэзии и народного творчества «Русь Святая». Планируется, что в фестивале примут участие около 100 человек.