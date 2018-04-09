Происшествия

53 минуты назад

Только в одном районе Липецка на 19 объектах выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности

3 493
#пожарная безопасность
Только в одном районе Липецка на 19 объектах выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности

Прокуратурой Советского района Липецка проверено соблюдение федерального законодательства в сфере пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, к настоящему времени проверено 19 объектов, среди которых такие торговые центры как "Европа", "Москва", "Ноябрьский", "Малибу", "Торнадо", "Центральный рынок" и др.

Проверки проводятся с участием ГУ МЧС России Липецкой области, ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение ФПС "Испытательная пожарная лаборатория" по Липецкой области".

Нарушения являются типичными для большинства проверенных объектов и заключаются в необученности персонала минимальным навыкам противопожарной безопасности, обустройстве эвакуационных выходов, затрудняющем экстренную эвакуацию людей в чрезвычайной ситуации, сбоях в работе системы автоматического пожаротушения, отделки помещений горючими материалами и др.

В связи с нарушениями требований пожарной безопасности в отношении юридических и должностных лиц возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, внесено 7 представлений , в суд направлено 3 исковых заявления о приостановлении деятельности ряда торговых центров до устранения всех выявленных нарушений.

Также, в суд направлено 2 исковых заявления о запрете эксплуатации игровых комнат на третьих этажах зданий торговых центров.  

В органы предварительного расследования направлено 4 материала для уголовно-правовой оценки деятельности хозяйствующих субъектов, услуги которых не отвечали требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

3 493
#пожарная безопасность

Комментарии (3)

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533

8 минут назад
Почему ТРЦ с массой выявленных нарушений ждет решение суда что бы их закрыли ??? не ужили нельзя до суда приостановить деятельность до устранения нарушений а потом открыть ? что за Страна что за * !2
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Внимание!

26 минут назад
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Местный

29 минут назад
А в Липецке только Советский и Октябрьский районы развиты, все остальные это почти тундра где не бывает ноги нормального человека.....
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