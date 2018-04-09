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В США школьный автобус врезался в пролет эстакады
Пострадали более 40 человек
42 человека пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в США 8 апреля. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на телеканал ABC. Перевозивший детей автобус врезался в пролет эстакады.
По имеющимся данным, автобус перевозил вернувшихся из поездки в Европу школьников возраста 16-18 лет до торгового центра, где они должны были встретиться с родителями. Многие из пострадавших получили серьезные травмы. Из-за столкновения крыша автобуса была снесена.
В полиции сообщили, что водитель школьного автобуса не был знаком с местными особенностями движения на автомагистралях.
По имеющимся данным, автобус перевозил вернувшихся из поездки в Европу школьников возраста 16-18 лет до торгового центра, где они должны были встретиться с родителями. Многие из пострадавших получили серьезные травмы. Из-за столкновения крыша автобуса была снесена.
В полиции сообщили, что водитель школьного автобуса не был знаком с местными особенностями движения на автомагистралях.