Внешнеторговый оборот Липецкой области вырос на 22%

На 21,9% вырос внешнеторговый оборот Липецкой области в январе-марте по сравнению с прошлым годом — он составил 1 млрд. 440,4 млн. долларов США.

Экспорт увеличился на 21,4 % до 1 млрд. 260,7 млн. долларов, импорт - на 25,5 % до 179,7 млн. долларов. Со странами дальнего зарубежья экспортные операции выросли на 21%, импортные — на 39,3%. Со странами ближнего зарубежья экспорт вырос на 8,4%, однако импорт уменьшился в 3,4 раза.

Всего торговые операции поддерживались с 75 странами дальнего и ближнего зарубежья. Внешнеторговые операции оформляли 112 предприятий — участников ВЭД. 98,1% всего внешнеторгового оборота пришлось на страны дальнего зарубежья (1 млрд. 412,6 млн. долларов). Странами с наибольшим объемом товарооборота были Турция, Мексика, Бельгия, Дания, Германия, Китай, Польша, Италия, Австрия, Латвия, Нидерланды, Финляндия, Бразилия, Узбекистан. Товарооборот с этими странами составляет 1382,6 млн. долларов или 96 % от общего объема внешнеторгового оборота.

Основу экспорта (95,4%) составил экспорт черных металлов ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». В товарной структуре импорта Липецкой области в 1 квартале преобладали: технологическое оборудование и запасные части к нему (35,3% от общего импорта), электрические машины (15,1%), черные металлы (8,6%), изделия из черных металлов (5,5%), пластмассы и изделия из них (5,4%), брусчатка, бордюрные камни и плиты (5,4%), продукты переработки овощей и фруктов (3,1%) и другие.

Всего в федеральный бюджет Липецкой таможней перечислено 2 млрд. 200,97 млн. рублей таможенных платежей — на 19% больше прошлогоднего.

Правоохранительным блоком таможни возбуждено 147 дел об административных правонарушениях (нарушения валютного законодательства Российской Федерации; недостоверное декларирование товаров; невывоз либо неосуществление обратного ввоза транспортных средств физическими лицами). Штрафы на нарушителей составили 813 тыс. рублей. Более трети дел об административных правонарушениях (58) касались непредставления или несвоевременного представления в таможню статистической формы учета перемещения товаров — здесь штрафные санкции составили 320 тыс. рублей. В таможне напомнили, что в соответствии с постановлением правительства участники ВЭД должны предоставлять в таможенные органы данные формы учета. Административный штраф за нарушение порядка представления статистической информации на юридическое лицо может составить от 20 до 100 тыс. рублей.